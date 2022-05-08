«الکاظمی»درباره حضور نیروهای خارجی در عراق گزارشی ارائه نکرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات نیوز، «محمد البلداوی» نماینده پارلمان عراق از فراکسیون «صادقون» در سخنانی اظهار داشت: دولت مصطفی الکاظمی ده‌ها بار قانون را زیر پا گذاشته است.

بر اساس این گزارش، نماینده پارلمان عراق افزود: اولویت‌هایی وجود دارد که دولت به آنها متعهد نشده است؛ مهم‌ترین آن موضوع حاکمیت عراق است. الکاظمی هیچ گزارشی از تعداد نیروهای خارجی و دلایل حضور آنها ارائه نکرده است.

این شخصیت عراقی عنوان کرد: توافقات منعقد شده توسط الکاظمی نیاز به شفاف سازی دارد. نخست وزیر عراق قرارداد با چین را لغو کرد و به دنبال این بود تا با کشورهای دیگر قراردادی امضا کند.

چندی پیش «غالب الشابندر» نویسنده و اندیشمند سیاسی عراقی در سخنانی پیرامون تحولات سیاسی این کشور و مسأله انتخاب نخست وزیر جدید، گفت: مصطفی الکاظمی شایسته تمدید دوره نخست وزیری نیست.

وی افزود: ما امیدواریم که مالکی و صدر برای ساختن یک کشور قوی به توافق برسند. جعفر الصدر شایستگی نخست وزیری را ندارد، زیرا او واجد شرایط نبوده و به آرایی که پیش از این او را به پارلمان بُرده بود، وفادار نماند.