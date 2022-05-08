به گزارش خبرنگار مهر، آیین تبادل تفاهم نامه همکاری‌های مشترک نیروی دریایی ارتش با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش و حمید رضا طیبی رئیس جهاد دانشگاهی در ستاد فرماندهی نیروی دریایی ارتش برگزار شد.

دریادار ایرانی در مراسم، اظهار داشت: بنای حرکت نیروی دریایی ارتش فرامین مقام معظم رهبری است که ایشان نگاه ویژه‌ای به توسعه سواحل مکران دارند؛ بنا بر این تحقق این هدف راهبردی، نیاز به آموزش و پرورش و توجه به توسعه دارد.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم با همکاری حرکت مؤثری را در سواحل مکران انجام دهیم؛ البته توجه و تمرکز بر روی ساکنان این مناطق است و تلاش داریم با همکاری سایر سازمان‌ها اقدامات مؤثری در این مناطق انجام دهیم.

دریادار ایرانی با اشاره به خدمات نیروی دریایی ارتش به مردم و حضور به‌موقع در هنگام بروز بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله، گفت: در اتفاقات و حوادث رخ‌داده، نیروی دریایی در خدمت‌رسانی به مردم پیشگام بوده و تلاش داریم با همکاری با جهاد دانشگاهی، سطح آموزش و توانمندی‌های نیروهای خود را برای خدمت به مردم و البته کارآمدی بیشتر ارتقا دهیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش استفاده صحیح از زمان را بسیار مهم برشمرد و بیان کرد: امیدواریم با همکاری و مشارکت هم بتوانیم به جایگاهی برسیم که بتوانیم بگوییم از منطقه محرومیت‌زدایی شده است.

وی توجه به ارتقای سطح بهداشت در سواحل مکران را یکی از اولویت‌های توسعه سواحل مکران دانست و تأکید کرد: باید تلاش کنیم تا با آموزش و توسعه سطح بهداشت، فرهنگ، فناوری و تکنولوژی به توسعه این مناطق بیفزاییم.

امیر ایرانی ادامه داد: نگاه ما به عمق آب‌های آزاد است و می‌خواهیم در عمق بیش از ۲ هزار کیلومتر استقرار دائم داشته باشیم؛ به همین دلیل باید به توسعه سواحل توجه کنیم.

فرمانده نداجا خاطرنشان کرد: نیروی دریایی لبه دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که در عمق بیش از ۲ هزار کیلومتری آب‌های آزاد حضور دارد و از منافع جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کند.