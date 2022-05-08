به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور امیر محمد رضا آشتیانی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نوری وزیر آموزش و پرورش تفاهم نامه همکاری بین دو سازمان به امضا رسید.

امیر سرتیپ آشتیانی در این مراسم با تبریک هفته معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای این عرصه راهبردی طی سخنانی اظهار داشت: وزارت دفاع آماده است تا با بهره گیری از دانش و فناوری‌های موجود در این وزارتخانه به مجموعه‌های مختلف کشوری کمک و نیازمندی‌های اساسی وزارتخانه‌ها و بخش‌های خصوصی را در بخش‌های مختلف صنعتی تأمین کند.

وی با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش نقش مهمی در تربیت نسل جوان جامعه دارد افزود: این وزارتخانه جزو سازمان‌های اولویت دارِ وزارت دفاع است؛ لذا تلاش شده است با انعقاد تفاهم نامه و تشکیل کارگروه‌های مشترک بین دو سازمان، نیازمندی‌های اساسی این وزارتخانه در حوزه صنعتی، خدماتی و رفاهی تأمین شده تا از دستاورد آن، دانش آموزان و جوانان عزیز کشورمان بهره مند شوند.

یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم با تبریک هفته معلم و سلامت گفت: این تفاهم نامه با هدف تحقق اهداف «سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش» و بهره گیری هوشمندانه از فناوری‌های نوین، ایجاد محیط پویای آموزشی و پرورشی مبتنی بر روش‌های جدید و به روز یاددهی و یادگیری، به امضا رسیده است.

وی با بیان اینکه برای تحقق اهداف این سند از ظرفیت مجموعه‌های موفق استفاده خواهیم نمود تصریح کرد: وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جزو وزارتخانه‌های موفقی است که دستاوردهای چشمگیری در حوزه‌های مختلف داشته است.

نوری افزود: در حوزه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین حوزه رفاهی از ظرفیت وزارت دفاع استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه ان‌شاالله در آینده با تعامل هر چه بیشتر، مدارس «جوان» را ایجاد خواهیم کرد گفت: این مدارس به عنوان هنرستان‌های تحت امر وزارت دفاع، بستری برای آموزش و ترویج فعالیت شرکت‌های موفق این سازمان خواهد بود.

گفتنی است موضوعات مهم و کاربردی از جمله همکاری در زمینه رفاه و منزلت فرهنگیان، یکپارچه سازی داده‌ها، توسعه دولت الکترونیک، تقویت همکاری با شرکت‌های دانش بنیان، مشارکت و همکاری با سایر دستگاه‌ها برای تحقق اهداف سند تحول بنیادین، هم افزایی و تبادل تجارب و اطلاعات و زمینه سازی برای بهره گیری هوشمندانه از فناوری‌ها و تحقق شعار سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» از اهداف کلان این تفاهم نامه است.

مزید برآن آموزش، زیر ساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری وزارت آموزش و پرورش، اقتصاد خلاق و بهره وری از جمله موارد و زمینه‌های اصلی همکاری در این تفاهم نامه عنوان شده است.