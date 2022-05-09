نمایندگان انگلیس خواهان تغییر فرهنگ اینفلوئنسری شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس اسوسیشن، در گزارش کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش(DCMS) پارلمان انگلیس درباره فرهنگ اینفلوئنسری از دولت خواسته شده قوانین استخدام و تبلیغ را برای حفاظت از کودکان، تماشاچیان، اینفلوئنسرها و افرادی که به طور آنلاین برنامه دارند تقویت کند.

نمایندگان پارلمان توصیه کرده اند کودکان، والدین و مدارس باید از توسعه سواد رسانه‌ای پشتیبانی کنند و همچنین قوانین مربوط به تبلیغات برای کودکان باید پررنگ‌تر شود. ازسوی دیگر قانون کار کودکان در انگلیس نیز باید به روز رسانی شود تا رشد تعداداینفلوئنسرهای کودک را نیز در بر گیرد.

در این گزارش نمایندگان خواهان ایجاد دستورالعملی برای بازاریابی اینفلوئنسری شده اند. در کنار این موارد گزارش از دولت انگلیس خواسته تحقیقاتی درباره اکوسیستم اینفلوئنسری انجام دهد تا همزمان با گسترش آن، بتوان قوانین مناسبی وضع و آنها را مدیریت کرد. رگولاتورهای تبلیغات باید اختیارات بیشتری بیابند تا قوانین مربوط به تبلیغات را اجرا کنند و شکاف‌های مربوطه را برطرف کنند.

جولیان نایت مدیر این کمیته می‌گوید: ظهور فرهنگ اینفلوئنسری آنلاین فرصت‌های قابل توجهی برای افرادی که در صنایع خلاق فعالیت می‌کنند، به وجود آورده و اقتصاد این کشور را ارتقا داده است. اما در بیشتر اوقات و زمانی که موضوعی به شبکه‌های اجتماعی مرتبط باشد، با اندکی بررسی متوجه دنیای دیگری می‌شویم که اینفلوئنسرها و دنبال کنندگانشان در معرض خطر سواستفاده و آزار آنلاین قرار دارند.

او در ادامه افزود: به خصوص تماشاچیان کودک که هنوز در حال یادگیری سواد دیجیتال هستند، در معرض خطر چنین محیطی هستند که هیچ چیز آن طور که به نظر می‌رسد نیست. همچنین در این محیط اقدامات حفاظتی برای اینفلوئنسرهای جوانی که ساعات طولانی صرف محتوای درآمدزا می‌کنند، وجود ندارد.