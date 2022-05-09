برگزاری کنگره شهدای روحانی استان کردستان در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین علی جعفرنژاد روز دوشنبه در کنگره شهدای روحانی کردستان در سنندج اظهار کرد: کنگره ملی چهار هزار شهید روحانی در شهر قم برگزار می‌شود و امروز به عنوان پیش کنگره ملی شاهد برگزاری این مراسم در کردستان هستیم.

وی افزود: جامعه روحانیت بیش از چهار هزار و ۵۰۰ شهید در راستای دفاع از ارزش‌های اسلامی تقدیم کرده اند.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان تصریح کرد: روحانیون به دلیل پایگاه ویژه اجتماعی که دارند همواره در عرصه‌های اجتماعی پیشرو بوده اند و همین امر موجب کینه دشمنان علیه جامعه روحانیت شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفرنژاد تصریح کرد: روحانیون همواره پرچمدار و خط شکن بوده اند و در این راستا شهدا و جانبازان بسیاری را تقدیم دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی کرده اند.

وی افزود: در راستای تکریم شهدای روحانی با خانواده ۴۰ شهید روحانی دیدار کردیم و هدیه ویژه رهبر معظم انقلاب را تقدیم کردیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه بیت المقدس کردستان در ادامه سخنان خود اظهار کرد: جمع آوری آثار شهدای روحانی و تدوین کتاب زندگی پرثمر این بزرگواران از دیگر برنامه‌هایی است که با بهره مندی از ظرفیت نویسندگان انقلابی استان انجام می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان نیز در این مراسم اظهار کرد: روحانیت ما برای دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی شهدا، جانبازان و ایثارگران بسیاری را تقدیم کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی افزود: روحانیون تجلی ایمان به خدا هستند و با مجاهدت و ایثار خود در مسیر روشنگری و هدایت افکار جامعه همت می‌گمارند لذا نباید روحانیون ما نسبت به توطئه‌ها و تهدیدات دشمنان نگران باشند.