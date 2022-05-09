مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم معارفه جعفر ترک زاده و تکریم کورش کمالی سروستانی همزمان با روز اسناد ملی و میراث مکتوب، با حضور هوتن والی نژاد معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و امیرحسین آزادی وفا مدیر کل حقوقی، امور مجلس و استان‌ها در محل سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور (شیراز) برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی و تجلیل از خدمات کوروش کمالی سروستانی در مدت تصدی مسؤلیت مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس؛ جعفر ترک زاده از سوی علیرضا مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مدیر جدید اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور منصوب و معرفی شد.

ترک زاده، «استاد دانشگاه شیراز» از سابقه مدیریت و مشاوره در سطوح مختلف استانی و ملی در سازمان‌های مختلف، عضویت در بسیج اساتید و فعالیت در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی برخوردار است.

همچنین تألیف کتب علمی تخصصی، انتشار بیش از ۲۰۰ مقاله علمی و کسب عناوین استاد نمونه و پژوهشگر برتر در سطوح دانشگاهی استانی و فرا استانی را در کارنامه خود دارد.