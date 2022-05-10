اعزام ۶ تکواندوکار ایران به مسابقات قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، جلسه کمیته فنی با حضور اصغر رحیمی، فیض الله نفجم، هادی افشار، یوسف کرمی به عنوان اعضای کمیته فنی در بخش کیورگی، بیژن مقانلو، مجید افلاکی و مسعود حجی زواره به عنوان اعضای کادر فنی تیم ملی، علی تاجیک رئیس سازمان تیم ملی، مسعود لشگری سرپرست دبیری فدراسیون و به ریاست هادی ساعی، برگزار شد.

مسعود لشگری دبیر و سخنگوی کمیته فنی در خصوص این جلسه گفت: با توجه به آنکه نتایج جام ریاست فدراسیون جهانی که اسفندماه ۱۴۰۰ در تهران برگزار شد در سال ۲۰۲۳ محاسبه خواهد شد و پس از تعویق بازی‌های آسیایی و یونیورسیاد دانشجویان عملکرد تکواندوکاران در مسابقات انتخابی و همچنین لیگ برتر تکواندو مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: طبق قانون اتحادیه تکواندو آسیا هر کشور مجاز به اعزام شش تکواندوکار از هشت وزن قانونی به مسابقات قهرمانی آسیا می‌باشد، بر همین اساس تصمیم بر آن شد که دو وزن ۵۴- کیلوگرم و ۸۷- کیلوگرم از دستور کار اعزام خارج شده و در سایر اوزان نفرات خود را به بیست و چهارمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا اعزام کنیم.

سرپرست دبیری فدراسیون تکواندو ادامه داد: پس از بحث و تبادل نظر توسط اعضای کمیته در نهایت مهدی حاج موسایی در وزن ۵۸- کیلوگرم، فرزان عاشورزاده در وزن ۶۳- کیلوگرم، دانیال بزرگی در وزن ۶۸- کیلوگرم، میرهاشم حسینی در وزن ۷۴- کیلوگرم، محمد حسین یزدانی در وزن ۸۰- کیلوگرم و علیرضا نادعلیان در وزن ۸۷+ در ترکیب تیم ملی ایران به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام خواهند شد.

لشگری در بخش پایانی سخنان خود گفت: بعد از پایان رقابتهای قهرمانی آسیا، کره جنوبی میزبان یک تورنمنت بین المللی است که علی نجفی، متین رضایی و برنده مبارزه سیاوش بیات و امیرحسین محمدخانلو برای حضور در این رقابتها به همراه تیم ملی به کره جنوبی اعزام خواهند شد.

بیست و چهارمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی آسیا ۲۴ تا ۲۷ ژوئن، (سوم تا ششم تیرماه) به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد.