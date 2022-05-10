  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۷:۴۷

بامداد امروز رخ داد؛

تیراندازی مبارزان مقاومت به سمت اشغالگران/ زخمی شدن چند صهیونیست

تیراندازی مبارزان مقاومت به سمت اشغالگران/ زخمی شدن چند صهیونیست

مبارزان مقاومت برای نظامیان و شهرک‌نشینان اشغالگر صهیونیست در شرق شهر نابلس کمین کرده و به سمت آن‌ها تیراندازی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مبارزان مقاومت برای نظامیان و شهرک‌نشینان اشغالگر صهیونیست در شرق شهر نابلس کمین کرده و به سمت آن‌ها تیراندازی کردند.

بر اساس این گزارش، مبارزان فلسطینی همچنین اتوبوس‌های حامل شهرک‌نشینان اشغالگر را که به شرق نابلس یورش برده بودند، به گلوله بستند که در پی آن صهیونیست‌ها از این منطقه فرار کردند.

منابع محلی اعلام کردند که در درگیری مبارزان فلسطینی با اشغالگران صهیونیست در این منطقه، شماری از نظامیان و شهرک‌نشینان زخمی شدند. گفتنی است، حماس و دیگر گروه‌های فلسطینی در نوار غزه شامگاه دوشنبه اعلام کردند که سطح آماده‌باش خود را در واکنش به آغاز رزمایش آموزشی «ارابه‌های آتش» توسط ارتش رژیم صهیونیستی در روز یکشنبه، افزایش داده‌اند.

منابع صهیونیستی روز گذشته گزارش دادند که از روز دوشنبه بزرگترین مانور تاریخ این رژیم تحت عنوان «ارابه‌های آتش» برگزار می‌شود.

خبرنگار نظامی وبگاه صهیونیستی واللا در این باره اعلام کرد: این مانور نظامی که از سوی ستاد مشترک ارتش اسرائیل برگزار می‌شود سال گذشته در پی آغاز عملیات «نگهبان دیوارها» (جنگ ۱۱ روزه علیه غزه) به تعویق افتاده بود.

کد مطلب 5486096

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • مهدی مختاری 291 IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      1 0
      پاسخ
      احسنت به شما مبارزان فلسطینی؛ من از شما حمایت می کنم. پیروز نهایی این میدان شما هستید. دشمن شما به زودی به خواری و ذلت کشیده می شود.
    • مهدی مختاری 291 IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      1 0
      پاسخ
      احسنت به شما مبارزان فلسطینی؛ من از شما حمایت می کنم. پیروز نهایی این میدان شما هستید. دشمن شما به زودی به خواری و ذلت کشیده می شود.
    • مهدی مختاری 291 IR ۱۸:۳۷ - ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
      1 0
      پاسخ
      احسنت به شما مبارزان فلسطینی؛ من از شما حمایت می کنم. پیروز نهایی این میدان شما هستید. دشمن شما به زودی به خواری و ذلت کشیده می شود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها