تیراندازی مبارزان مقاومت به سمت اشغالگران/ زخمی شدن چند صهیونیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، مبارزان مقاومت برای نظامیان و شهرکنشینان اشغالگر صهیونیست در شرق شهر نابلس کمین کرده و به سمت آنها تیراندازی کردند.
بر اساس این گزارش، مبارزان فلسطینی همچنین اتوبوسهای حامل شهرکنشینان اشغالگر را که به شرق نابلس یورش برده بودند، به گلوله بستند که در پی آن صهیونیستها از این منطقه فرار کردند.
منابع محلی اعلام کردند که در درگیری مبارزان فلسطینی با اشغالگران صهیونیست در این منطقه، شماری از نظامیان و شهرکنشینان زخمی شدند. گفتنی است، حماس و دیگر گروههای فلسطینی در نوار غزه شامگاه دوشنبه اعلام کردند که سطح آمادهباش خود را در واکنش به آغاز رزمایش آموزشی «ارابههای آتش» توسط ارتش رژیم صهیونیستی در روز یکشنبه، افزایش دادهاند.
منابع صهیونیستی روز گذشته گزارش دادند که از روز دوشنبه بزرگترین مانور تاریخ این رژیم تحت عنوان «ارابههای آتش» برگزار میشود.
خبرنگار نظامی وبگاه صهیونیستی واللا در این باره اعلام کرد: این مانور نظامی که از سوی ستاد مشترک ارتش اسرائیل برگزار میشود سال گذشته در پی آغاز عملیات «نگهبان دیوارها» (جنگ ۱۱ روزه علیه غزه) به تعویق افتاده بود.
