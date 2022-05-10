به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر انصاری رئیس مؤسسه بوستان کتاب و مدیر نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به اینکه این انتشارات با ۱۵۰۰ عنوان اثر جدید در بخش مجازی و حضوری سی‌وسومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: در حال حاضر از یک سو فاصله‌ای دو ساله بین مردم و نمایشگاه ایجاد شده است و از طرفی هم کنجکاوی در ناشران و مخاطبان پدید آمده است تا با حضور در نمایشگاه کتاب سی‌وسوم، مخاطبان از تازه‌های نشر و ناشران از سلایق مخاطبان مطلع شوند.

وی افزود: این کنجکاوی و علاقه مردم به حضور در سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران قطعاً موجب می‌شود که امسال شاهد برگزاری یک نمایشگاه پررونق باشیم؛ اگرچه بسیاری از آثار در نمایشگاه مجازی کتاب تهران عرضه شد و مخاطبان نسبت به آن آگاهی پیدا کردند اما علاقه‌مندان کتاب اغلب دوست دارند خودشان به نمایشگاه بیایند و کتاب را برگه زنی و لمس کنند.

رئیس مؤسسه بوستان کتاب و مدیر نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اعلام حضور این دو نشر مهم در عرصه علوم انسانی و اسلامی کشور گفت: با توجه به محدودیت‌هایی که برای ارائه و عرضه اثر از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۴۰۰ وجود دارد، مؤسسه بوستان کتاب با ۱۱۰۰ عنوان اثر جدید و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با قریب به ۳۵۰ اثر جدید در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد؛ البته در بخش مجازی تمامی آثار قابلیت دسترسی و خرید دارند.

وی افزود: آثاری که از سوی مؤسسه بوستان کتاب و نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در این نمایشگاه ارائه می‌شود، با موضوعات قرآن و حدیث، فلسفه و کلام، علوم اجتماعی، تاریخ و ادیان، ادبیات و هنر، تاریخ و سیره اهل بیت (ع) مدیریت، فقه و حقوق است.