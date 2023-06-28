«پسر انسان» امروز به سینما رسید/ راز ۱۸ ساله یک پدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پروژه، تیزر فیلم «پسر انسان» به کارگردانی سپیده میرحسینی و تهیه‌کنندگی مشترک وحید دلیلی و سپیده میرحسینی که اکران آن از امروز در سینماهای منتخب گروه هنر و تجربه آغاز می‌شود، منتشر شد.

اکران فیلم «پسر انسان» از روز چهارشنبه، ۷ تیر در سینماهای منتخب گروه هنر و تجربه آغاز شده است.

فیلم «پسر انسان»، داستان زنی به نام آذر است که بعد از به دنیا آوردن دخترش تغییر جنسیت می‌دهد و او را در نقش پدر، بزرگ می‌کند. حالا ۱۸ سال گذشته و … .

بهنام شرفی، لیلا زارع، مجید پتکی، پریا مردانیان و هادی افتخارزاده در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

نویسندگی «پسر انسان» به‌ صورت مشترک توسط پناه خدایاری و سپیده میرحسینی انجام شده است.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از مدیر فیلمبرداری: شهرام نجاریان، طراحی و ترکیب صدا: بهروز معاونیان، صدابردار: فرزان معاونیان، آهنگساز: پیام آزادی، تدوین: نوید منصور قناعی، دستیار یک و مدیر برنامه ریزی: یوسف طاهریان، منشی صحنه: پونه خامین، موسیقی موزیک بند: اشکان نعیم، چهره پرداز: پروین نویدی، اصلاح رنگ و نور: سامان مجد وفایی، طراح لباس: مریم قاسمی، طراح صحنه: پگاه آذر کمان، جلوه‌های ویژه: محمدمهدی سخنور، مصطفی مطوری، مجریان طرح و مدیران تولید: وحید دلیلی و سپیده میرحسینی، طراح پوستر: طاها ذاکر، عکاس: پوریا نوری، روابط عمومی: زهرا نجفی.