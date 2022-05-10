برگزیدگان بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در محل سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.
دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم در مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور با اشاره به دوران دفاع مقدس و جانفشانی های بسیجی ها در حفاظت از کیان کشور گفت: یادمان نرود یک زمانی این مملکت از سوی ایادی استکبار که در پشت صدام پنهان شده بودند مورد حمله قرار گرفت و این رزمندگان بودند که از ناموس و کیان کشور دفاع کردند.
وی همچنین از شهدا مدافع سلامت نیز تقدیر کرد و گفت: پرسنل وزارت بهداشت در دوران کرونا که این ویروس جان هموطنان را گرفت، از جان خودشان گذشتند و به سلامت مردم رسیدند.
وزیر علوم با تقدیر از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی کشور خاطرنشان کرد: نخبگان برای ما ارزشمند است اما نخبگان باید قدردان آنهایی باشند که برای ما امنیت را برقرار کرده اند. نخبگان باید در وهله اول از پدر و مادر خود و همچنین در ادامه از تمامی معلمان و اساتید خود تشکر کنند که شرایطی برای آنها فراهم آورده اند که بتوانند به یک موفقیت برسند.
وی گفت: هدف از المپیادهای علمی دانشجویی نه تنها انتخاب برترین ها بلکه ایجاد جریان و موج علمی در جامعه است. هدف اصلی جریان سازی و الگوسازی از برترین ها و نخبگان علمی است.
زلفی گل افزود: به دنبال این هستیم که جریان علمی در کشور شکل بگیرد و نتیجه آن دانش پذیری جامعه خواهد بود. برای این کار باید فرهنگ سازی صورت گیرد و اگر این دانش پذیرش در بین مردم و حاکمان جامعه رونق بگیرد سرمایه گذاری در علم و فناوری هم سرعت بیشتری می گیرد.
وی خطاب به نخبگان برگزیده در المپیاد علمی دانشجویی گفت: برای کسب دانش حرص بزنید. چرا کشور ما نباید جایزه نوبل داشته باشد؟ شما نسلی هستید که می توانید سقف پروازتان را بلند بگیرید و فرهنگ دانش پذیری را در جامعه رواج دهید.
وزیر علوم اضافه کرد: خیلی ها آرمان شان آن سوی آب ها است اما اگر همه بروند پس چه کسی مملکت را بسازد و چه کسی بماند و سنگی را از سر راه مردم بردارد. در دعاهای خود دعا کنید که خداوند به شما موقعیتی بدهد که بتوانید کاری برای مردم بکنید و به آنهایی فکر کنید که جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و خانواده خود را گذاشتند و رفتند از کشور دفاع کردند.
وی به نخبگان برگزیده در المپیاد علمی دانشجویی توصیه کرد در عرصه علمی سخاوت داشته باشید و به همدیگر کمک کنید.
اسامی برگزیدگان بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور
|ردیف
|رشته
|نام/ رتبه
|۱
|الهیات و معارف اسلامی
|امیرحسین فراستی/ رتبه یک
محمدحسین فرخ زاده/ رتبه دوم
محدثه کشاورزی/ رتبه سوم
بهناز محمدکاظمی/ رتبه سوم
محمدرضا واعظی راد/ رتبه سوم
|۲
|آمار
|محمد افضلی/ رتبه یک
حبیب الله عزت آبادی پور/ رتبه سوم
علیرضا درویشی/ رتبه سوم
آرمان شیردل/ رتبه سوم
|۳
|حقوق
|هادی رضوان/ رتبه یک
محمدرضا محمدی/ رتبه یک
مهناز برقی/ رتبه دوم
محمد اکبری/ رتبه سوم
محمدعلی بهشتی مقدم/ رتبه سوم
امیرحسین فروغی/ رتبه سوم
|۴
|روانشناسی
|فاطمه ایمانی/ رتبه یک
محمد اتش روز/ رتبه دوم
فاطمه فلاح تفتی/ رتبه سوم
سعید پایدارفرد/ رتبه سوم
|۵
|ریاضی
|جواد فرخ نژاد/ رتبه یک
سهند محمودیان/ رتبه سوم
سهیل آذر پندار/ رتبه سوم
امیرحسین دالوند/ رتبه سوم
|۶
|زبان و ادبیات فارسی
|پویا مشهدی/ رتبه دوم
فاطمه زارع بیدکی/ رتبه دوم
سجاد اجاقی/ رتبه دوم
محمد حیدری/ رتبه دوم
|۷
|زیست شناسی
|رهام دیهیم فر/ رتبه یک
ام البنین پشته شیرانی/ رتبه سوم
امید دهقانی دشتابی/ رتبه سوم
|۸
|سلول های بنیادی و مهندسی بافت
|مهرناز ایزدی/ رتبه یک
احمدرضا مفیضی/ رتبه دوم
بردیا خندانی/ رتبه سوم
|۹
|شیمی
|مهدی جعفرزاده بدوستانی/ رتبه یک
سینا نوری فرد/ رتبه دوم
کورش هوشیارعشقی/ رتبه سوم
|۱۰
|طراحی صنعتی
|حجت ثمره هابیلی/ رتبه یک
هانیه سر آبادانی/ رتبه سوم
سروناز سلطانپور بیدختی/ رتبه سوم
آناهیتا قلعه بانی/ رتبه سوم
ملیکا آخته/ رتبه سوم
|۱۱
|علوم اقتصادی
|علیرضا شیرخدائی/ رتبه یک
سید علیرضا طبیبپور/ رتبه دوم
سپهر علمشاهی/ رتبه سوم
علی ملک محمدی/ رتبه سوم
|۱۲
|علوم تربیتی
|زهرا فلاحی/ رتبه یک
دریا عاقل زاده/ رتبه دوم
مهدیس عبداله زاده/ رتبه سوم
|۱۳
|علوم جغرافیایی
|محمد حنیف/ رتبه سوم
|۱۴
|علوم زمین
|بهنیا عزیززاده مهماندوست علیا/ رتبه دوم
مائده روشن لیارجدمه/ رتبه سوم
سعیده اژدری/ رتبه سوم
|۱۵
|فیزیک
|سیدمحمدحسین شریفی کلهرودی/ رتبه یک
کورش صدری/ رتبه دوم
ابوالفضل ابراهیمی/ رتبه سوم
|۱۶
|مهندسی برق
|علی مجلسی کوپائی/ رتبه یک
محمد مهدی قدکساز/ رتبه یک
کامیار رجبعلی فرد/ رتبه دوم
|۱۷
|مهندسی شیمی
|سعید نعیمی/ رتبه یک
فاطمه سادات حسینی سمنانی/ رتبه سوم
یوسف محمدی/ رتبه سوم
|۱۸
|مهندسی صنایع
|امیررضا صفاریان/ رتبه یک
جواد قلی زاده/ رتبه دوم
سپهر صفائی/ رتبه سوم
امین فیضی/ رتبه سوم
|۱۹
|مهندسی عمران
|محمد آقا محمدی/ رتبه یک
مهدی نورافکن/ رتبه دوم
محمدامین حاج برات/ رتبه سوم
حسام الدین طبری/ رتبه سوم
|۲۰
|مهندسی کامپیوتر
|مهدی غزنوی/ رتبه یک
سیدپارسا میرطاهری/ رتبه دوم
ایمان غلامی/ رتبه سوم
مرتضی ابوالقاسمی/ رتبه سوم
|۲۱
|مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)
|مازیار جهانی/ رتبه یک
شکوفه منصوری/ رتبه دوم
فاطمه بیگی/ رتبه سوم
فاطمه عظیمی/ رتبه سوم
|۲۲
|مهندسی مکانیک
|عرفان حاتمی/ رتبه یک
حمیدرضا عاکف/ رتبه دوم
علی میرزایی/ رتبه سوم
|۲۳
|مهندسی مواد و متالورژی
|محمد سعید رشیدی نژاد/ رتبه یک
مهسا سادات عادل رستخیز/ رتبه دوم
علی شریفی/ رتبه سوم
برگزیدگان در ۲۳ رشته المپیاد علمی دانشجویی کشور علاوه بر مدال های طلا، نقره و برنز، جوایز نقدی نیز دریافت کردند.
نظر شما