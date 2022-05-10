برگزیدگان بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور امروز ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ در محل سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شد.

دکتر محمدعلی زلفی گل وزیر علوم در مراسم تجلیل از برگزیدگان بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور با اشاره به دوران دفاع مقدس و جانفشانی های بسیجی ها در حفاظت از کیان کشور گفت: یادمان نرود یک زمانی این مملکت از سوی ایادی استکبار که در پشت صدام پنهان شده بودند مورد حمله قرار گرفت و این رزمندگان بودند که از ناموس و کیان کشور دفاع کردند.

وی همچنین از شهدا مدافع سلامت نیز تقدیر کرد و گفت: پرسنل وزارت بهداشت در دوران کرونا که این ویروس جان هموطنان را گرفت، از جان خودشان گذشتند و به سلامت مردم رسیدند.

وزیر علوم با تقدیر از برگزیدگان المپیاد علمی دانشجویی کشور خاطرنشان کرد: نخبگان برای ما ارزشمند است اما نخبگان باید قدردان آنهایی باشند که برای ما امنیت را برقرار کرده اند. نخبگان باید در وهله اول از پدر و مادر خود و همچنین در ادامه از تمامی معلمان و اساتید خود تشکر کنند که شرایطی برای آنها فراهم آورده اند که بتوانند به یک موفقیت برسند.

وی گفت: هدف از المپیادهای علمی دانشجویی نه تنها انتخاب برترین ها بلکه ایجاد جریان و موج علمی در جامعه است. هدف اصلی جریان سازی و الگوسازی از برترین ها و نخبگان علمی است.

زلفی گل افزود: به دنبال این هستیم که جریان علمی در کشور شکل بگیرد و نتیجه آن دانش پذیری جامعه خواهد بود. برای این کار باید فرهنگ سازی صورت گیرد و اگر این دانش پذیرش در بین مردم و حاکمان جامعه رونق بگیرد سرمایه گذاری در علم و فناوری هم سرعت بیشتری می گیرد.

وی خطاب به نخبگان برگزیده در المپیاد علمی دانشجویی گفت: برای کسب دانش حرص بزنید. چرا کشور ما نباید جایزه نوبل داشته باشد؟ شما نسلی هستید که می توانید سقف پروازتان را بلند بگیرید و فرهنگ دانش پذیری را در جامعه رواج دهید.

وزیر علوم اضافه کرد: خیلی ها آرمان شان آن سوی آب ها است اما اگر همه بروند پس چه کسی مملکت را بسازد و چه کسی بماند و سنگی را از سر راه مردم بردارد. در دعاهای خود دعا کنید که خداوند به شما موقعیتی بدهد که بتوانید کاری برای مردم بکنید و به آنهایی فکر کنید که جان خود را در طبق اخلاص گذاشتند و خانواده خود را گذاشتند و رفتند از کشور دفاع کردند.

وی به نخبگان برگزیده در المپیاد علمی دانشجویی توصیه کرد در عرصه علمی سخاوت داشته باشید و به همدیگر کمک کنید.

اسامی برگزیدگان بیست و ششمین المپیاد علمی دانشجویی کشور

ردیف رشته نام/ رتبه ۱ الهیات و معارف اسلامی امیرحسین فراستی/ رتبه یک

محمدحسین فرخ زاده/ رتبه دوم

محدثه کشاورزی/ رتبه سوم

بهناز محمدکاظمی/ رتبه سوم

محمدرضا واعظی راد/ رتبه سوم ۲ آمار محمد افضلی/ رتبه یک

حبیب الله عزت آبادی پور/ رتبه سوم

علیرضا درویشی/ رتبه سوم

آرمان شیردل/ رتبه سوم ۳ حقوق هادی رضوان/ رتبه یک

محمدرضا محمدی/ رتبه یک

مهناز برقی/ رتبه دوم

محمد اکبری/ رتبه سوم

محمدعلی بهشتی مقدم/ رتبه سوم

امیرحسین فروغی/ رتبه سوم ۴ روانشناسی فاطمه ایمانی/ رتبه یک

محمد اتش روز/ رتبه دوم

فاطمه فلاح تفتی/ رتبه سوم

سعید پایدارفرد/ رتبه سوم ۵ ریاضی جواد فرخ نژاد/ رتبه یک

سهند محمودیان/ رتبه سوم

سهیل آذر پندار/ رتبه سوم

امیرحسین دالوند/ رتبه سوم ۶ زبان و ادبیات فارسی پویا مشهدی/ رتبه دوم

فاطمه زارع بیدکی/ رتبه دوم

سجاد اجاقی/ رتبه دوم

محمد حیدری/ رتبه دوم ۷ زیست شناسی رهام دیهیم فر/ رتبه یک

ام البنین پشته شیرانی/ رتبه سوم

امید دهقانی دشتابی/ رتبه سوم ۸ سلول های بنیادی و مهندسی بافت مهرناز ایزدی/ رتبه یک

احمدرضا مفیضی/ رتبه دوم

بردیا خندانی/ رتبه سوم ۹ شیمی مهدی جعفرزاده بدوستانی/ رتبه یک

سینا نوری فرد/ رتبه دوم

کورش هوشیارعشقی/ رتبه سوم ۱۰ طراحی صنعتی حجت ثمره هابیلی/ رتبه یک

هانیه سر آبادانی/ رتبه سوم

سروناز سلطانپور بیدختی/ رتبه سوم

آناهیتا قلعه بانی/ رتبه سوم

ملیکا آخته/ رتبه سوم ۱۱ علوم اقتصادی علیرضا شیرخدائی/ رتبه یک

سید علیرضا طبیب‌پور/ رتبه دوم

سپهر علمشاهی/ رتبه سوم

علی ملک محمدی/ رتبه سوم ۱۲ علوم تربیتی زهرا فلاحی/ رتبه یک

دریا عاقل زاده/ رتبه دوم

مهدیس عبداله زاده/ رتبه سوم ۱۳ علوم جغرافیایی محمد حنیف/ رتبه سوم ۱۴ علوم زمین بهنیا عزیززاده مهماندوست علیا/ رتبه دوم

مائده روشن لیارجدمه/ رتبه سوم

سعیده اژدری/ رتبه سوم ۱۵ فیزیک سیدمحمدحسین شریفی کلهرودی/ رتبه یک

کورش صدری/ رتبه دوم

ابوالفضل ابراهیمی/ رتبه سوم ۱۶ مهندسی برق علی مجلسی کوپائی/ رتبه یک

محمد مهدی قدکساز/ رتبه یک

کامیار رجبعلی فرد/ رتبه دوم ۱۷ مهندسی شیمی سعید نعیمی/ رتبه یک

فاطمه سادات حسینی سمنانی/ رتبه سوم

یوسف محمدی/ رتبه سوم ۱۸ مهندسی صنایع امیررضا صفاریان/ رتبه یک

جواد قلی زاده/ رتبه دوم

سپهر صفائی/ رتبه سوم

امین فیضی/ رتبه سوم ۱۹ مهندسی عمران محمد آقا محمدی/ رتبه یک

مهدی نورافکن/ رتبه دوم

محمدامین حاج برات/ رتبه سوم

حسام الدین طبری/ رتبه سوم ۲۰ مهندسی کامپیوتر مهدی غزنوی/ رتبه یک

سیدپارسا میرطاهری/ رتبه دوم

ایمان غلامی/ رتبه سوم

مرتضی ابوالقاسمی/ رتبه سوم ۲۱ مهندسی کشاورزی (زراعت و اصلاح نباتات)

مازیار جهانی/ رتبه یک

شکوفه منصوری/ رتبه دوم

فاطمه بیگی/ رتبه سوم

فاطمه عظیمی/ رتبه سوم ۲۲ مهندسی مکانیک عرفان حاتمی/ رتبه یک

حمیدرضا عاکف/ رتبه دوم

علی میرزایی/ رتبه سوم ۲۳ مهندسی مواد و متالورژی محمد سعید رشیدی نژاد/ رتبه یک

مهسا سادات عادل رستخیز/ رتبه دوم

علی شریفی/ رتبه سوم

برگزیدگان در ۲۳ رشته المپیاد علمی دانشجویی کشور علاوه بر مدال های طلا، نقره و برنز، جوایز نقدی نیز دریافت کردند.