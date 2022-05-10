اجرای آموزش ترکیبی در دانشگاه تهران از مهر ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی در جشنواره آموزش دانشکدگان فارابی در شهر مقدس قم، یکی از الزامات تحقق دانشگاه کارآفرین را تحول اساسی در حوزه آموزش دانست و گفت: در حوزه محتوای آموزشی، محتوای برنامههای درسی، طراحی رشتهها، روشهای تدریس و فنونی که برای آموزش بکار میگیریم نیازمند تحول هستیم.
رئیس دانشگاه تهران افزود: در رویکرد تحولی دانشگاه تهران در حوزه آموزش، نوع نگاهمان به نیازهای بازار مرتبط با هر رشته تحصیلی، حائز اهمیت است.
مقیمی خاطرنشان کرد: فارغالتحصیلان دانشگاههای نسل سوم و چهارم که از آنها به عنوان دانشگاههای کارآفرین یاد میشود، خودشان مهارتسازی میکنند و شرایط را برای اشتغال در جامعه رقم میزنند. برای رسیدن به این جایگاه نیازمند تحول در محتواهای آموزشی، عناوین دروس و رشتهها هستیم.
وی عملیاتی شدن رویکرد تحولی در حوزه آموزش را مستلزم مشارکت سازنده اعضای هیأت علمی، گروههای علمی، تشکلها و انجمنهای علمی دانست و گفت: برنامه مفصلی برای این تحولات در دانشگاه تهران در حال طرحریزی است.
رئیس دانشگاه تهران اظهار داشت: درسآموختههای دوران کرونا در حوزه آموزش الکترونیکی و غیرحضوری را قطعاً با رویکرد تحولی در حوزه آموزش همراه خواهیم کرد. به عنوان نمونه، برای نیمسال تحصیلی آینده، از دورههای آموزش مجازی در قالب دورههای رسمی دانشگاه تهران بهره میبریم و اجرای روشهای آموزش ترکیبی (حضوری و مجازی) را در دستور کار داریم.
مقیمی در پایان ابراز امیدواری کرد: در دوره بعدی جشنواره آموزش دانشگاه تهران شاهد این باشیم که بخشی تحت عنوان نوآوریها و ابتکارات آموزشی به مجموعه محورهای جشنواره اضافه شود و اساتیدی که در این زمینه پیشگام هستند و یک نوآوری در فنون آموزشی در کلاس درس خود اجرا کرده یا در طراحی دروس و محتواها به منصه ظهور رساندهاند، مورد تقدیر قرار گیرند و تجربیاتشان به اشتراک گذاشته شود.
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