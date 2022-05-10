به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی ظهر امروز سه شنبه در جمع دانشجویان دوره فرماندهی و ستاد در محل یادمان شهدای سلمانه شهرستان شادگان گفت: شناخت بیشتر و الگوسازی صحیح از شهدای دفاع مقدس در جامعه اسلامی، تبیین هرچه بهتر نقش تعیین کننده شهدا برای نسل جوان و لزوم معرفی خدمات این افراد از عمده وظایف ما در قبال از خود گذشتگی و ایثار شهدا است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: شهدا حق بزرگی بر گردن مردم، مجموعه انتظامی و مسئولان دارند چرا که آرامش و آسایش کشور به خاطر رشادت‌های آنهاست.

وی با بیان اینکه روح حاکم در این منطقه عاشورایی است، افزود: این ۴ شهید گرانقدر از ارتش و بسیج بودند که در راه دفاع از حق و امر به معروف جان خود را نثار کردند.

سردار رضایی با بیان اینکه سال ۱۳۷۸ این بنا نهاده شده و قرار است که مرمت و بازسازی و احیا شود، گفت: محل شهادت برادران «سلمان»، «علیرضا امامی»، «سید جعفر موسوی» و ۲ تن دیگر در عملیات آزاد سازی «پل مارد» که در تصرف دشمن بعثی بود برای دفاع از اسلام و امام خمینی (ره) در شب جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۵۹ به درجه رفیع شهادت نائل شدند، این مکان مقدس جبهه واقعی بوده و مردم اینجا پوزه استکبار را به خاک مالیدند.

این مقام ارشد انتظامی در کشور در ادامه امنیت و آرامش امروز جامعه را مدیون شهدا دانست و گفت: گرامیداشت یاد و خاطره شهدا عزت می‌آورد و حضور در این یادمان‌ها به زندگی برکت می‌بخشد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تاکید بر اینکه تجدید عهد و پیمان با پروردگار متعال در اینجا انجام می‌شود، عنوان کرد: شهیدان زنده‌اند چرا که عملکرد آنها امنیت و آسایش امروز ما را به ارمغان آورده و باید با پاسداری از راه آنان قدردان آنان باشیم.

این مقام ارشد انتظامی کشور تصریح کرد: نباید اجازه دهیم به حقوق و ارزش‌های دینی و مذهبی تعدی شود آنها (شهدا) در آن روزها می‌گفتند لبیک یا خمینی امروز ما می‌گوئیم لبیک یا خامنه‌ای که همان روحیه عاشورایی است و به شما توصیه می‌کنم از لحظه لحظه حضور در این مکان مقدس استفاده کنید.

سردار رضایی افزود: دشمن درصدد است ما را از فضای معنوی و روحیه انقلابی دور کند و این فضا می‌تواند ما را در برابر دسیسه‌های دشمن کمک کند تا بایستیم چرا که شهدا مسیری را طی کردند که پیامبر اعظم و اهل بیت علیهم السلام بر اساس دین مبین اسلام بر آن تاکید داشتند و به قیام عاشورا لبیک گفتند تا آرامش را برقرار کنند.

وی بیان کرد: شهدا در راه امر به معروف و نهی از منکر تا پای جان ایستادند و امروز نیز مجموعه انتظامی شهدای گرانقدری را در راه امر به معروف و نهی از منکر از مرز تا مرکز شهرها تقدیم می‌کند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه حضور در یادمان شهدا و این منطقه توفیق الهی می‌خواهد و روح حاکم در منطقه انس و مودت و درس ایثار و از خودگذشتگی است، گفت: اگر پروردگار متعال چشم بصیرت دهد، این منطقه (یادمان ۴ شهید دوران دفاع مقدس) را سرخ از خون شهدا می‌دیدیم.

سردار قاسم رضایی اظهار کرد: حضور در خط مقدم جبهه مقاومت و ایثار توفیق الهی می‌خواهد که خداوند متعال این سعادت را نصیب شما کرده که ان‌شاء الله از لحظه لحظه حضور در این مکان بهره کافی را ببرید.

سردار رضایی تصریح کرد: این پیام معنوی در جای‌جای سازمان انتظامی قابل پیاده شدن است به این دلیل که تهدیدات دشمن در خصوص خانواده و عرق ملی جدی‌تر شده و با حرکت در مسیر شهدا جایگاه خانواده، انس با همسایه و حلال و حرام حفظ شود.