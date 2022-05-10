دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش غریب است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مراد صحرایی سرپرست دانشگاه فرهنگیان در آئین تکریم رئیس و معارفه سرپرست دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اهمیت نوع کار در نظام تعلیم و تربیت کشور، معلم، کتاب درسی و دانش آموز را سه ضلع مثلث این نظام دانست و تصریح کرد: تربیت جوان با نشاط، پر امید و تراز نظام جمهوری اسلامی هدف نهایی منظور شده در دستگاه عظیم آموزش و پرورش است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان اقدام درست، هماهنگ، همسو و منسجم را در راستای اجرایی شدن سند تحول بنیادین، یک ضرورت خواند و افزود: باید متناسب با برنامه‌ها و اهداف منظور شده، حرکت کرد.

وی فعالیت در دانشگاه فرهنگیان را بس خطیر و سنگین دانست و با قدردانی از زحمات حسین خنیفر، خاطر نشان کرد: با توجه به تعهد کاری و مسؤولیت محول شده با توکل به خداوند منان و استعانت از ائمه معصومین (ع) و همچنین تعهد ایمانی نسبت به ۳۶ هزار شهید دانش آموز و قریب به ۵ هزار شهید معلم و فرهنگی، بار مسؤولیت محول شده را به شایستگی به سرانجام رسانم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان مسؤولیت در دانشگاه فرهنگیان را بس عظیم خواند و اظهار کرد: این بار بزرگ و راه دشوار نیازمند امکانات و زیر ساخت‌هایی مناسب توأم با حمایت‌های دیگر نهادها و دستگاه‌های کشور است، باید جنگجویانه و مطالبه گرایانه برای دستیابی به اهداف فعالیت کنیم.

مراد صحرایی با اشاره به گذشت ۴ سال از حضور تاریخی و ماندگار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مدظله العالی) به دانشگاه فرهنگیان، تصریح کرد: با توجه به فرمایشات و نکات مهم و کلیدی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) در خصوص این دانشگاه و تکلیف محول شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان‌های اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور، مطالبه گرایانه پیگیر امور برای تحقق منویات رهبری، خواهیم بود.

حرکت دانشگاه فرهنگیان به سمت مرتفع شدن نیازهای آموزش و پرورش است

وی، حرکت دانشگاه فرهنگیان را به سمت مرتفع شدن نیازهای آموزش و پرورش و نظام تعلیم و تربیت کشور دانست و خاطر نشان کرد: باید با نگاهی آینده نگرانه و به دور از شیوه‌های گذشته درصدد تربیت معلمان در تراز نظام جمهوری اسلامی بود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان با تاکید بر اهمیت افزایش مهارت‌ها در عصر دیجیتال، دانشگاه فرهنگیان را برخوردار از معیار و مشخصاتی مختص خود خواند و افزود: سند تحول بنیادین آموزش و پرورش راهکاری مناسب و برگزیده برای دستگاه عظیم آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان است.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان، از نظام، فرایند، هماهنگی و فعالیت‌ها و اقدامات گروهی به عنوان روح حاکم برسند تحول بنیادین آموزش و پرورش یاد کرد و گفت: باید برای دستیابی به اهداف دانشگاه فرهنگیان به خط و آماده بود.

دانشگاه فرهنگیان در آموزش و پرورش غریب است

مراد صحرایی، دانشگاه فرهنگیان را در آموزش و پرورش غریب خواند و تصریح کرد: خروج این دانشگاه از غربت، یک ضرورت است.

وی، با اشاره به ماموریت‌گرا بودن دانشگاه فرهنگیان یادآور شد: این دانشگاه را نمی‌توان با دیگر دانشگاه‌های کشور قیاس کرد، دانشگاه فرهنگیان با توجه به معلم‌محور بودن خود، قابل ارزیابی است، نباید با معیارهای سایر دانشگاه‌های کشور، ارزیابی شود.

این مقام مسؤول، دانشگاه فرهنگیان را قلب وزارت آموزش و پرورش معرفی کرد و افزود: این دانشگاه با اهتمام بیش از پیش و بهره‌گیری از همه توان و ظرفیت خود در تلاش برای تأمین و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش خواهد بود.

مراد صحرایی، تعداد دکتر معلمان حاضر در آموزش و پرورش را ۵ هزار نفر دانست و اظهار کرد: باید از این تعداد فرهیخته فرهنگی به بهترین وجه استفاده کرد. در ابتدا با برنامه‌ای کوتاه مدت گام برداشته و سپس برای افق ۱۴۰۴ برنامه میان مدت خود را پیش برده تا دستیابی به برنامه بلندمدت ۱۰ ساله دانشگاه نیز تسهیل شود.

وی، تاکید کرد: آینده کشور، در وضع موجود نظام آموزشی جستجو می‌شود. گام برداشتن صحیح در مسیر تعلیم و تربیت آینده‌ای درخشان را برای کشور رقم خواهد زد. دانشگاه فرهنگیان باید تحول آفرین و گفتمان‌ساز در حوزه نظام آموزش و پرورش کشور باشد، گفتمان سازی، شیوه ابزار و آداب خاص خود را می‌طلبد، باید در این زمینه بهره‌ای صحیح از ظرفیت‌ها برد.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان در پایان با اشاره به فعالیت‌های خود در آموزش و پرورش با تاکید بر تعامل همه اعضای دانشگاه، ابراز امیدواری کرد: این خانواده با تلاشی مضاعف، معلمانی را در تراز نظام جمهوری اسلامی را تربیت کند.