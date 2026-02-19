۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

چگنی: ۱۰ هزار لیتر روغن موتور احتکار شده در دلیجان کشف شد

دلیجان- جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی از کشف ۱۰ هزار لیتر روغن موتور و گیربکس احتکار شده به ارزش ۷۰ میلیارد ریال در عملیات مأموران انتظامی در شهرستان دلیجان خبر داد.

سرهنگ احمدرضا چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان دلیجان با اشراف اطلاعاتی از احتکار مقادیر زیادی روغن موتور در حاشیه شهر مطلع شدند.

وی افزود: مأموران انتظامی به همراه کارشناسان اداره صمت در بازرسی از محل ۱۰ هزار لیتر روغن موتور و گیربکس احتکار شده را کشف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش روغن های احتکار شده را ۷۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند، ادامه داد: در این راستا یک نفر به عنوان متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

