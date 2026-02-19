واکسیناسیون دام و طیور در روستاهای صفر مرزی جوانرود اجرا شد

احمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پیشگیری از شیوع بیماریهای واگیردار دامی و حفظ سلامت جمعیت دام، عملیات واکسیناسیون تب برفکی در بین دامهای سبک و سنگین روستاهای صفر مرزی شهرستان جوانرود بهصورت هدفمند و برنامهریزیشده اجرا شد.
وی افزود: این طرح با اولویت مناطق مرزی و روستاهای در معرض خطر، با مشارکت اکیپهای دامپزشکی و همکاری دامداران منطقه انجام شده و تلاش شده است پوشش حداکثری در جمعیت دامی این مناطق محقق شود.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود در ادامه به اقدامات انجامشده در حوزه طیور بومی اشاره کرد و گفت: همزمان با واکسیناسیون دام، واکسیناسیون خوراکی بیماری نیوکاسل در طیور بومی روستاهای صفر مرزی نیز اجرا شد تا از بروز و گسترش این بیماری در جمعیت طیور جلوگیری شود.
امیری با تأکید بر اهمیت پیشگیری در مناطق مرزی تصریح کرد: روستاهای صفر مرزی به دلیل تردد، جابجایی دام و شرایط خاص جغرافیایی، از حساسیت بالاتری برخوردارند و اجرای مستمر برنامههای بهداشتی و پیشگیرانه در این مناطق یک ضرورت جدی محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: استمرار طرحهای واکسیناسیون، پایش بهداشتی و آموزش دامداران نقش مؤثری در کنترل بیماریهای دامی، حفظ سلامت دام و طیور و در نهایت صیانت از امنیت غذایی و معیشت بهرهبرداران در مناطق مرزی دارد.
رئیس اداره دامپزشکی شهرستان جوانرود در پایان تأکید کرد: اداره دامپزشکی این شهرستان با جدیت اجرای برنامههای بهداشتی و پیشگیرانه را ادامه خواهد داد و از دامداران خواست با همکاری و اطلاعرسانی بهموقع، در تحقق اهداف سلامت دام و طیور مشارکت فعال داشته باشند.
