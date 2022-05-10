وظیفه اصلی سپاه، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مظاهر مجیدی سه شنبه در مراسم رزمایش فاطمیون شهرستان تویسرکان بیان کرد: در راستای هفته بسیج، بسیج سازندگی با کمک گروه‌های جهادی شهرستان در شهرستان تویسرکان سازماندهی شده و توانسته اند در عرصه‌های مختلفی فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه این گروه‌های جهادی در رزمایش فاطمیون در راستای اقتصاد مقاومتی، پزشکی، تولید، اشتغال و کارهای هنرمندانه درحال فعالیت هستند، افزود: از مردم و به خصوص خانواده‌های تویسرکانی تقدیر وتشکر می‌کنیم که فرزندان خود را در گروه‌های جهادی حمایت می‌کنند و باعث می‌شوند این افراد برای کارهای بزرگ‌تر جهادی تربیت شوند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با تاکید براینکه این لطف خداوند متعال است که بتوانیم از ظرفیت این گروه‌های جهادی استفاده کنیم، خاطرنشان کرد: در آینده از توان این افراد می‌توان برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی استفاده بهتر کنیم و از این ظرفیت در تعطیلات تابستان در گروه‌های جهادی استفاده خواهیم کرد.

سردار مجیدی ادامه داد: گروه‌های جهادی با کمک کمیته امداد، کمک‌های مشترکی را انجام داده اند و باتوجه به انگیزه‌ای که در گروه‌های جهادی وجود دارد، ما به این نتیجه رسیدیم که تمام خانه‌هایی که زمین آنها تحویل شده تا ظرف ۴ ماه آینده تکمیل و تحویل مددجویان شهرستان خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه سپاه در عرصه‌های مختلفی درحال انجام وظیفه است، اظهار کرد: یکی از مسئولیت‌های بزرگ سپاه، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است که برای این مهم در عرصه‌های نظامی، فرهنگی واجتماعی درحال فعالیت است.

سردار مجیدی در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد: این موارد مطرح شده، قسمتی از ابعاد مأموریت سپاه است که به لطف خداوند توانسته امروزه در بعد نظامی و صنایع هوافضا، بهترین عملکرد را داشته باشد و دشمنان را به یاس و ناامیدی بکشاند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان ادامه داد: قسمت دوم کار سپاه این است که با مجموعه مردم بتواند بستر را برای جوانان فراهم کند که بتوانند در عرصه‌های مختلف خصوصاً در بحث جذب نیرو برای بسیج و تربیت نیرو برای تراز انقلاب اسلامی و گروه‌های جهادی نمونه بارزی است.

وی افزود: این کار را با قوت بیشتری انجام دهند و این نزدیک شدن سپاه و بسیج با مردم و همراه کردن مردم با خود در مأموریت‌های مختلف بسیار باانگیزه و زیبا است.

سردار مجیدی با اشاره به اینکه این حرکت جهادی در اتفاق‌های غیرمترقبه مانند سیل، زلزله و دفاع مقدس اوج همکاری قابل دیدن بوده است، اضافه کرد: در بحث کرونا نیز گروه‌های جهادی، بسیج و مردم چه زیبا به پای کار آمدند، از قوت خود گرفتند و به مردم دیگر کمک کردند و با مردم در سختی‌های بحران کرونا همدردی کردند.

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فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان نیز در ادامه این رزمایش بیان کرد: بسیج سازندگی دو مأموریت اصلی دارد که یکی کمک به اشتغالزایی ودوم راه اندازی گروه‌های جهادی است.

کامران کریمی افزود: سپاه تویسرکان تا امروز موفق به راه اندازی تعداد ۱۳۰ گروه جهادی شده است که در این هفته بیش از ۳۵ گروه از این گروه‌ها در کارهای فرهنگی، آموزشی، تربیتی، پخت غذاهای سنتی، نمایشگاه صنایع دستی، محصولات خانگی، کلاس‌های تربیتی و توزیع بسته‌های معیشتی در قالب رزمایش جهادگران فاطمی در روستاهای هدف در تویسرکان توسط گروه‌های جهادی آغاز شده است.

وی ادامه داد: هدف اصلی از گروه‌های جهادی، هجرت از محل زندگی و حضور در مناطق محروم به جهت خدمت رسانی و محرومیت زدایی است.

فرمانده ناحیه سپاه تویسرکان درپایان گفت: تعداد ۲۰۰ نفر از گروه‌های جهادی در سه روستای محروم تویسرکان در قالب اردوی جهادی عرصه‌های عمرانی، فرهنگی، پزشکی و کشاورزی به مردم روستاهای مشخص شده خدمات‌دهی می‌کنند.