چین بر پیگیری مذاکره به جای تشدید تنش درباره کره شمالی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، نماینده و سفیر چین در سازمان ملل اعلام کرد که این کشور از ایجاد تنش در شبه جزیره کره حمایت نمیکند و پکن خواستار پیگیری مسیر گفتگو و مشورت در برابر تحولات کره شمالی است.
«ژانگ جون»، نماینده دائم چین در سازمان ملل در نشست چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل گفت: «همه طرفها در شبه جزیره کره باید از هر اقدامی که ممکن است تنشها را تشدید کند، خودداری کنند.»
وی همچنین گفت: «چین از همه طرفها میخواهد خونسرد و خویشتندار باشند و مسیر گفتوگو و مشورت را به جای تشدید تنش دنبال کنند.»
این در حالی است که همزمان دفتر نمایندگی فرانسه در سازمان ملل اعلام کرد: همه نشانهها حکایت از آن دارد که کره شمالی در تدارک انجام آزمایش هستهای جدید است.
این نشست شورای امنیت دو روز پس از آن برگزار میشود که آمریکا خواستار برگزاری نشست این شورا در هفته جاری به منظور پرداختن به مسئله کره شمالی شده بود.
پیش از این نماینده آمریکا در سازمان ملل هشدار داده بود که کره شمالی هفته آینده ممکن است آزمایش هستهای را انجام دهد و آمریکا تا کنون چندین پیام به کره شمالی فرستاده که آنها را پاسخ نداده است.
کره شمالی در ماههای اخیر چندین آزمایش موشکی انجام داده است و آمریکا مدعی است پیونگ یانگ درخواستهای واشنگتن برای ازسرگیری مذاکرات خلع سلاح هستهای را نادیده گرفته است.
گفتنی است که سه دُور مذاکره میان آمریکا و کره شمالی در دوران ریاست جمهوری ترامپ با کارشکنیها و اقدامات خصمانه واشنگتن علیه پیونگ یانگ، به شکست منتهی شد.
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