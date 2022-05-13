به گزارش خبرنگار مهر، احسان اصولی درباره آخرین وضعیت بازی‌های تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران، گفت: در اولین دیدار تدارکاتی قبل از جام جهانی به مصاف کانادا می‌رویم. شب گذشته قراردادش امضا شد و بازی ۱۵ خرداد در شهر ونکوور برگزار می‌شود. پیگیر هستیم تا یک دیدار دیگر را در همان ایام که تیم ما در آمریکای شمالی حضور دارد تدارک ببینیم.

وی افزود: مذاکراتی در حال انجام است. از جهت عرف بین تیم‌ها گفتگوها محرمانه می‌ماند. ممکن است با یک تیم از همان منطقه بازی کنیم. باتوجه به شرایط اقتصادی فدراسیون، برای دیدار با کانادا قرارداد خوبی شد. با مذاکرات فشرده این بازی با میزبانی کانادا برگزار می‌شود و برای فدراسیون فوتبال فقط هزینه پرواز باقی می‌ماند. به نوعی برای اولین بار شاهد هستیم فدراسیون بابت این بازی وجهی (پولی) را می‌گیرد که بعداً عرض می‌کنیم. این یک گام رو به جلو است.

سخنگوی فدراسیون فوتبال با بیان اینکه تاکنون دیداری برای ایران در شهر دوحه قطعی نشده است، از منتفی شدن دیدار دوستانه با نیوزلند خبر داد و افزود: آقای اسکوچیچ (سرمربی ایران) نظر مثبتی روی این مسابقه نداشت و این بازی منتفی شد. فعلاً دیدار با کانادا قطعی است و بازی دوم را در حال برنامه ریزی هستیم که ظرف چند روز آینده مشخص می‌شود.

اصولی درباره اسپانسر پیراهن تیم ملی هم گفت: هفته پیش قبل از تعطیلات عید فطر فراخوانی را منتشر کردیم. چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت در کمیسیون معاملات فدراسیون فوتبال و در حضور نمایندگان شرکت‌ها و حراست پاکت‌ها باز و قیمت‌ها خوانده شد. صورت جلسه‌ای تنظیم شد. دو تولید کننده داخلی، یک تولید کننده داخلی که تحت لایسنس خارجی است و دو تولید کننده خارجی در این فراخوان حضور یافته بودند. کمیته ارزیابی فنی و صلاحیت سنجی مالی این پیشنهادات را بررسی می‌کند. قطعاً تولید کننده داخلی در اولویت است.