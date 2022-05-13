هوشمندسازی یارانه ها ضروری است/انقلاب اسلامی نماد استکبارستیزی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نمازجمعه ساری با اشاره به سالروز لغو کاپیتولاسیون اظهار داشت: این اولین جرقه و حرکت انقلاب بود که اقدام ضد استکباری و ضد استبدادی به شمار می‌رود و شروع انقلاب اسلامی با حرکت استکبارستیزی و استبدادستیزی بوده است.

وی اظهار داشت: با گذشته ۴۲ سال از انقلاب اسلامی ذره‌ای انحراف در مسیر استکباری ستیزی نمی‌بینیم و جهت گیری اصلی انقلاب این مسئله است هرچند برخی مسئولانی که تاکنون سر کار آمدند، دلباخته غرب بودند اما ملاک اصلی انقلاب، خط مشی مقام معظم رهبری است.

وی ادامه داد: امروز انقلاب اسلامی ایران بزرگترین نماد ضداستکبار به شمار می‌رود درحالی که بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی که داعیه مقابله با آمریکا و اسرائیل داشتند امروز دوست این کشورها شدند.

آیت الله لائینی با بیان اینکه ناراحتی آمریکا از عدم تغییر خط مش و استحاله نشدن انقلاب اسلامی است، تصریح کرد: خواسته اصلی آنان تغییر رفتار و سپس تغییر نظام جمهوری اسلامی است و از این ناراحت هستند که انقلاب اسلامی از خط اصلی خود منحرف نشده است و ملت ایران نیز در روز قدس که نماد استکبارستیزی به شمار می‌رود، حضور باشکوه در راهپیمایی داشتند تا خط استکبارستیزی انقلاب را تقویت کنند.

امام جمعه ساری به مسئله هوشمند شدن یارانه‌ها و ضرورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره و اضافه کرد: در گذشته بسیاری از ارزها در بازار آزاد فروخته می‌شد و بنابراین بود که واردکننده کالای استراتژیک وارد کند اما با همین ارزها خوراک سگ و گربه و لوازم آرایشی وارد کردند و سگ گردانی و سگ گردانی را ترویج دادند.

نماینده ولی فقیه در مازندران ارز ترجیحی را ضد تولید دانست و گفت: واردکنندگان سعی می‌کنند هرچه بیشتر جنس وارد کنند و بر سر تولیدات داخلی زده می‌شود و مناطق آزاد ما تبدیل به گذرگاه‌های وارداتی شده است.

وی دوگانه بودن نرخ ارز را زمینه ساز فساد و رانت دانست و گفت: اگر قرار باشد کالای ارزان‌تر به مردم برسد یارانه باید به دست مصرف کننده برسد تا به عنوان نمونه یارانه خرید مرغ مستقیم به دست مردم برسد.

وی با تاکید براینکه همه اقتصاددانان براین باور هستند که اقتصاد ایران نیازمند جراحی اساسی است، گفت: مردم باید بدانند که هوشمندسازی یارانه‌ها به نفع ملت و مملکت است و ما وظیفه داریم از طرح هوشمندسازی یارانه‌ها حمایت کنیم.

آیت الله لائینی گفت: یک عده آشوب طلب در داخل و خارج در تلاش هستند تا ماجرای سال‌های ۹۸ را تکرار کنند و مردم نباید با آنان همکاری کنند بلکه در کنار نیروهای امنیتی با آنان مبارزه کنند.

وی با عنوان اینکه ایده‌های بالاتر از مسائل اقتصادی داریم، گفت: برای اهداف معنوی و دین انقلاب کردیم و مسائل مادی در حاشیه اهداف انقلاب اسلامی است و سطح خود را تنزل ندهیم.

وی خواستار نظارت مسئولان بر نرخ‌ها شد و گفت: نیاز به نظارت و برخورد جدی با سو استفاده کنندگان هستیم و در فضای مجازی شاهد کلیپ‌هایی از سوی معاندان هستیم و باید هوشیار و مراقبت بود.