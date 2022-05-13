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۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۲۰:۲۴

در قالب هفدهمین دوره؛

آزمون سراسری اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در اردبیل برگزار شد

آزمون سراسری اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در اردبیل برگزار شد

اردبیل-رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان اردبیل از برگزاری هفدهمین دوره آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قرآن همزمان با سراسر کشور در اردبیل خبر داد.

حجت‌الاسلام عزیز صابر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در سخنانی از برگزاری هفدهمین دوره آزمون تخصصی اعطای مدرک علمی و تخصصی به حافظان قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: این آزمون با شرکت ۱۶۵ نفر حافظ قرآن در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمای اردبیل برگزار شد.

وی گفت: آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قران کریم هر ساله در رشته‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جز به پشتوانه مصوبه ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و به قبول شدگان مدرک معبتر از سوی سامان دارالقرآن الکریم اعطا می‌شود.

آزمون سراسری اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در اردبیل برگزار شد

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی اردبیل به حوزه‌های امتحانی در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: در شهرستان اردبیل تعداد ۱۳۶ نفر شرکت کننده، شهرستان گرمی ۱۵ نفر و شهرستان پارس آباد تعداد ۱۴ نفر شرکت کننده، میزان توانایی و اطلاعات خود را در زمینه حفظ قرآن در اجزای ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جز قرآن ارزیابی و به سوالات ارائه شده پاسخ دادند که از این تعداد، ۹۱ نفر خواهران و ۷۴ نفر برداران بودند.

حجت‌الاسلام صابر صریح کرد: همه اقشار در تمامی سنین در بخش خواهران و برادران می‌توانند با تلاش و جدی گرفتن حفظ قرآن علاوه بر بهره معنوی از مدارک علمی این آزمون‌ها هم استفاده کنند.

آزمون سراسری اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در اردبیل برگزار شد

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان در ادامه گفت: این آزمون به صورت کتبی برای حافظان قرآن در مرحله اول برگزار شد که در صورت قبولی به مرحله دوم و آزمون شفاهی راه یافته و مواردی از قبیل تجوید، وقف و ابتدا، صوت و لحن و حسن حفظ آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که پس از اعلام نتایج و قبولی در دو مرحله، مدرک حفظ قرآن با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به افراد برگزیده اعطا می‌شود.

کد مطلب 5489033

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