آزمون سراسری اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن در اردبیل برگزار شد

حجت‌الاسلام عزیز صابر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در سخنانی از برگزاری هفدهمین دوره آزمون تخصصی اعطای مدرک علمی و تخصصی به حافظان قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در اردبیل خبر داد و اظهار کرد: این آزمون با شرکت ۱۶۵ نفر حافظ قرآن در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمای اردبیل برگزار شد.

وی گفت: آزمون اعطای مدرک تخصصی به حفاظ قران کریم هر ساله در رشته‌های ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جز به پشتوانه مصوبه ۵۷۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار و به قبول شدگان مدرک معبتر از سوی سامان دارالقرآن الکریم اعطا می‌شود.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی اردبیل به حوزه‌های امتحانی در استان اردبیل اشاره کرد و گفت: در شهرستان اردبیل تعداد ۱۳۶ نفر شرکت کننده، شهرستان گرمی ۱۵ نفر و شهرستان پارس آباد تعداد ۱۴ نفر شرکت کننده، میزان توانایی و اطلاعات خود را در زمینه حفظ قرآن در اجزای ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جز قرآن ارزیابی و به سوالات ارائه شده پاسخ دادند که از این تعداد، ۹۱ نفر خواهران و ۷۴ نفر برداران بودند.

حجت‌الاسلام صابر صریح کرد: همه اقشار در تمامی سنین در بخش خواهران و برادران می‌توانند با تلاش و جدی گرفتن حفظ قرآن علاوه بر بهره معنوی از مدارک علمی این آزمون‌ها هم استفاده کنند.

رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان در ادامه گفت: این آزمون به صورت کتبی برای حافظان قرآن در مرحله اول برگزار شد که در صورت قبولی به مرحله دوم و آزمون شفاهی راه یافته و مواردی از قبیل تجوید، وقف و ابتدا، صوت و لحن و حسن حفظ آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که پس از اعلام نتایج و قبولی در دو مرحله، مدرک حفظ قرآن با امضای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به افراد برگزیده اعطا می‌شود.