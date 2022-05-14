ایجاد همبستگی فرهنگی میان مرزنشینان و مقابله با قاچاق موادمخدر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار قاسم رضایی در نشست با رئیس ارکان ارتش دولت اسلامی افغانستان و هیئت همراه در شهرستان تایباد اظهار کرد: برگزاری نشست‌های مشترک و دوسویه و استمرار آن می‌تواند در توسعه روابط و امنیت مرزها تأثیر قابل توجهی داشته باشد اتخاذ تصمیمات مناسب در حوزه مرزی در این نشست‌ها به طور قطع مثمر ثمر واقع شده است و برای مردم هر دو کشور امنیت مرزها تضمین خواهد شد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور از اراده ملت و دولت جدید اسلامی افغانستان در مبارزه با تولید موادمخدر و از بین بردن این رویه قدردانی کرد و گفت: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا تجارب و آموزش‌های خود را در حوزه مرزی در اختیار مرزبانی افغانستان قرار دهد.

وی افزود: افزایش و تقویت گشت‌های مشترک برای توسعه امنیت مرزهای مشترک بین دو کشور ضروری است و تبادل دانش، اطلاعات، آموزش، توجیهات و نشست‌ها، علاوه بر گسترش روابط دو کشور، به آرامش بیشتر مرزها و تبادلات اقتصادی منجر شود.

رضایی بیان کرد: استکبارستیزی از وجوه مشترک ملت ایران و افغانستان است و هر دو ملت نیز زخم خورده استکبار هستند.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: تلاش هر دو کشور باید روی انسجام و اتحاد متمرکز شود و با مدیریت و تدبیر در مورد حوادث کوچک اجازه بزرگنمایی این حوادث را به دشمنان ندهند.

وی تاکید کرد: دو کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران و دولت اسلامی افغانستان روابط سیاسی و مبادلات تجاری مطلوبی دارند و طی سال‌های گذشته در رویدادها و حوادث گوناگون با روحیه تعامل و همکاری در کنار یکدیگر بوده‌اند و هر جا که دشمنان می‌خواستند خدشه‌ای بر این روابط وارد کنند به واسطه حسن نظر و حس برادری حاکم بر تفکر دو ملت ناامید شدند.

رضایی گفت: داعش، دشمن مشترک هر دو ملت مسلمان ایران و افغانستان است و مبارزه و نابودی داعش از اهداف مشترک هر دو کشور است و در این راه هر دو ملت آزاده ایران و افغانستان شهدایی را تقدیم راه اسلام ناب محمدی (ص) کرده‌اند.

مردم افغانستان قدردان حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران هستند

در ادامه رئیس ارکان ارتش دولت اسلامی افغانستان نیز اظهار کرد: روابط ایران و افغانستان در طول تاریخ با توجه به همسایه بودن و مشترکات در حوزه تمدن، با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است و در حال حاضر، مردم افغانستان قدردان حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران هستند و یقین دارند که همچون گذشته در عرصه‌های مختلف نقشی قوی و مثبت را در کمک به مردم افغانستان ایفا خواهد کرد.

مولوی شبیر احمد افزود: اگرچه عوامل آشکار و پنهانی فراز و فرودهایی را در این روابط رقم زده است اما به هیچ عنوان این فراز و فرودها سبب نشده است که دوستی و برادری بین ۲ ملت کم شود بلکه مستحکم‌تر شده است، به گونه‌ای که هیچ قدرتی قادر نخواهد بود که این دوستی و برادری را کم کند.

رئیس ارکان ارتش دولت اسلامی افغانستان اظهار کرد: ملت و دولت جدید اسلامی افغانستان همواره قدردان کسانی خواهند بود که در دوران سخت و تحمیل جنگ در کنار آنان بوده و از آوارگان پذیرایی و به آنها کمک کرده‌اند.

وی افزود: ما لطف و کمک‌های کشور همسایه ایران را به هنگام حمله آمریکا به افغانستان و مردم ستمدیده آن از یاد نمی‌بریم.

مولوی شبیر احمد تاکیدکرد: داعش دشمن مشترک هر دو ملت است و از آنجا که استکبار نتوانست از این طریق به دو کشور ضربه بزند. در صدد است تفرقه افکنی را بین دو کشور همسایه و دوست پیشه کند که نخواهیم گذاشت به نتیجه برسد و بداند که اتحاد دو ملت نفوذ ناپذیر است.