در زمینه ادبیات جنگ تقریبا کاری صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سرهنگی، مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت ظهر امروز شنبه ۲۴ اردیبهشت در بازدید از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران با حضور در غرفه انتشارات سوره مهر گفت: نمایشگاه محل تقابل است و حتی شده با یک کتاب هم حضور داشته باشی مناسب است چراکه این رویداد بازار ماست و تقابل فکری مناسبی در آن شکل میگیرد طبیعی است که دو سال وقفه به واسطه شیوع ویروس کرونا ضرباتی را به این رویداد متحمل کرده است اما این بازار سرپاست و خوب است ضمن اینکه شرایط اقتصادی هم به شکلی است که مخاطبان کمتری دغدغه ذهنی نمایشگاه را دارند.
مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت با اشاره به نمایشگاه مجازی کتاب افزود: در حال حاضر ما از طریق مجازی هم در حال فروش کتاب هستیم که به نظر من کار خوبی است به دلیل اینکه امکان خرید کتاب و دسترسی به تازههای نشر برای مخاطبان دورتر از نمایشگاه حضوری کتاب فراهم میکند.
سرهنگی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره اینکه در زمینه ادبیات دفاع مقدس تا چه اندازه میتوانیم از ظرفیت نمایشگاه بهره ببریم و تا چه اندازه جای خالی پرداخت به موضوعات حوزه دفاع مقدس در حوزه نشر ما خالی است گفت: تقریباً بعد از چهل سال کار در ادبیات جنگ کاری صورت نگرفته است و مسئله تربیت نویسندگان جوان و استفاده از ظرفیت جنگهای دفاعی ظرفیت بی پایان به دلیل اینکه ذات جنگهای دفاعی مردمی بودن است مهم است؛ مردم عادی به میان می آیند و از آنچه دوس دارند دفاع میکنند، اگر مردها در خطوط مقاومت دفاع میکنند مقاومت آنها مستلزم استقامت زنان است، یک زن از چهار جهت فشار جنگهای دفاعی را لمس میکند و الان بعضی از نویسندگان به سراغ زنان روستایی میروند که چندین نف راز اعضای خانواده اش به شهادت رسیدند، این ادبیات برای ما قیمت تمام شده جنگ را در میآورد و تا زمانی که این قیمت به دست نیاید ما نمیدانیم که چطور با مشکلات برخورد کنیم.
وی افزود: ما ادبیات گستردهای را در حوزه دفاع مقدس داریم و باید به صورت گسترده منتشر شود و به طرف افرادی برود که تأثیر گذار سخن میگویند و صحبت میکنند، همه جوامعی که جنگ را تجربه کردند ادبیات جنگ را یک دارایی ملی میدانند که هر نسلی می آیند یک نکته به آن اضافه میکند، اینها در کنار هم قرار میگیرند تا در زمانی که ما نیستیم رمانها تشکیل گیرند.
مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت گفت: خوشبختانه در زمینه ادبیات دفاع مقدس رشد خوبی داشتهایم و کارهای خوبی انجام شده است در حال حاضر نویسندگی درباره جنگ تبدیل به یک شغل شده است؛ شغلی که شوق است و اگر نباشد ما سخت به نتیجه می رسیم، چراکه جنگهای دفاعی همانطور که سربازان و فرماندهان خود را پیدا میکند، نویسندگان خود را هم پیدا میکند.
وی در پاسخ به این سوال که برای آشتی نسل جدید با این ادبیات چه کارهایی باید انجام داد؟ افزود: ما باید جنس خوب به دست مردم برسانیم که این تاریخ مصرف ندارد و یکی از کارهای خوبی که میتوان انجام داد رمان است که نزدیک ترین گونه ادبی به زندگی است اگر ما رمان را بالا ببریم از خاطره گویی که بسیار مهم و خوب است به سمت اثر گذاری برویم بسیار خوب است.
سرهنگی گفت: دنیا به ادبیات دفاع مقدس احترام میگذارد به دلیل اینکه این ادبیات گران به دست میآید این اتفاق باید در کشور ما هم رخ بدهد ادبیات آنقدر باید شیرین باشد که با خواندنش مخاطب افتخار کند نکته مهم این است که جنگ دو دستور زبان عصر جنگ است که تبلیغی و حماسی است و باید مردم را باید برای دفاع قانع کرد؛ زمانی که جنگ تمامی میشود عصر بعد از جنگ است که دستور زبان تعقلی است متأسفانه دستور زبان تبلیغی با مبالغه همراه است و نظام رسانهای ما هنوز از تبلیغ به تعقل نچرخیده است به همین دلیل است که برنامههای تلویزیونی مخاطب را جذب نمیکنند.
وی افزود: شهید مرتضی آوینی حتی برای مستندهای خود موسیقی انتخاب نکرد چراکه تصور میکرد در صورت این کار جنگ را به خورد مردم داده است در صورتی که لازم نیست انقدر مبالغه کنیم خود جنگ و ادبیات آن مخاطب را جذب میکند اگر نظام رسانهای ما هم به سمت دستور زبان تعقلی برود ما موفق هستیم.
مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت گفت: متأسفانه ما جنگ را به شکل یک پیک نیک نشان میدهیم در حالی که حدود ۶۰ هزار اسیر داشتیم که از این تعداد ۱۲ هزار نفر به کشورشان باز نمیگردند.
سرهنگی در خصوص ترجمه آثار ادبیات دفاع مقدس افزود: اگر کتاب خوبی داشته باشیم هیچ گمرکی دست رد به سینه آن نمیزند اما آثار خوب باید وجود داشته باشد.
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