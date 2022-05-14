نظارت بر توزیع کالاهای اساسی در گرمی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مولایی بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و قیمت بازار با توجه به اصلاحات اقتصادی و اعلام نرخهای مصوب و با هدف تأمین سلامت بازار و آرامش مردم در دستور کار قرار گرفت.
وی به توزیع یارانهها و کالاهای اساسی در شهرستان گرمی اشاره کرد و گفت: با توجه به شرایط اقتصادی موجود و نوسانات قیمت بازار باید در تهیه و توزیع کالاهای اساسی مردم شهرستان دقت بیشتری توسط اعضا کارگروه تنظیم بازار صورت پذیرد.
فرماندار شهرستان گرمی به محتکران و گران فروشان این شهرستان هشدار داد و بیان کرد: نسبت به هر گونه گرانفروشی و احتکار در سطح شهرستان به بهانه حذف ارز ترجیحی نظارت بیشتر اعمال شده و در حال حاضر در بازار شهرستان امنیت و ثبات قیمت خوبی حاکم است و باید این ثبات و امنیت حفظ شود و با متخلفان به شدت برخورد خواهیم کرد.
مولایی با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تأمین مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی در شهرستان اندیشیده شده است، گفت: کالاهای اساسی و سایر کالاها در بازار شهرستان گرمی به وفور یافت میشود و هیچ گونه کمبودی در مورد انواع کالاهای مصرفی به ویژه کالاهای اساسی در شهرستان گرمی وجود ندارد.
وی به فعالیت مستمر نانواییها در شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: نانوایان نیز با بهره مندی از تمام ظرفیتهای خود در جهت تأمین نان مردم در تلاش هستند بنابراین مردم با آرامش خاطر همانند گذشته فعالیت کنند.
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