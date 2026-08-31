دعوت پزشکیان از شهباز شریف برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر محمد شهباز شریف نخست وزیر پاکستان امروز دوشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس از دیدار میان وی با مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در حاشیه اجلاس سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان خبر داد.

دفتر نخست وزیر پاکستان در این خصوص نوشت: دیدار نخست‌ وزیر پاکستان و رئیس‌جمهور ایران در حاشیه اجلاس شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای (SCO) در بیشکک انجام شد. محمد شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان امروز در حاشیه اجلاس شورای سران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در بیشکک (قرقیزستان)، با مسعود پزشکیان، رئیس‌ جمهور جمهوری اسلامی ایران، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، عطاءالله تارار (وزیر اطلاع‌رسانی)، سید طارق فاطمی (دستیار ویژه نخست‌وزیر) و آمنه بلوچ (قائم‌مقام وزارت امور خارجه) حضور داشتند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، و دیگر مقامات عالی‌رتبه نیز در این جلسه شرکت کردند.

در این پیام اضافه شده است: در این دیدار که در فضایی گرم و صمیمانه برگزار شد، دو مقام ارشد بر پیوندهای نزدیک و دیرینه میان دو کشور تأکید مجدد کردند و بر ضرورت تقویت بیش‌ از پیش روابط دوجانبه در تمامی زمینه‌ های همکاری مشترک همسو با تصمیمات اتخاذ شده در جریان سفر پزشکیان به پاکستان در ماه ژوئن سال جاری تأکید شد. آن‌ها همچنین تلاش‌ های جاری برای ارتقای اتصال منطقه‌ ای و ارتباطات مردمی را مورد بررسی قرار دادند. دو مقام همچنین درباره تحولات و شرایط منطقه تبادل نظر کردند.

پیام منتشره از سوی دفتر نخست وزیر پاکستان اضافه می کند: نخست‌ وزیر پاکستان ضمن تأکید بر تداوم تلاش‌ های صادقانه پاکستان برای برقراری صلح در منطقه‌، اظهار داشت که سفر اخیر فیلد مارشال سید عاصم منیر به تهران و تعاملات سازنده وی، نویدبخش پیشرفت در این زمینه است. نخست‌وزیر بر اهمیت خویشتن‌داری و تداوم تعاملات دیپلماتیک برای دستیابی به صلح و ثبات پایدار در منطقه تأکید کرد. وی همچنین بر لزوم بهره‌ گیری از تفاهمات حاصل‌شده در چارچوب «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» تأکید ورزید، چرا که این تفاهمات تنها مسیر عملی و مناسب برای دستیابی به صلح پایدار در منطقه محسوب می‌شوند. رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان از تلاش‌های دیپلماتیک مستمر پاکستان در راستای صلح و امنیت منطقه‌ای قدردانی کرد. رئیس‌جمهور ایران همچنین بر استحکام و دوام روابط ایران و پاکستان که ریشه در قرن‌ها تاریخ، فرهنگ و اعتقادات مشترک دارد، تأکید ورزید و تمایل جدی تهران را برای تعمیق هرچه بیشتر همکاری‌ها در طیف وسیعی از حوزه‌ها ابراز داشت. وی بر ضرورت ایجاد وحدت میان امت اسلامی برای مقابله با چالش‌های کنونی تأکید کرد.

پیام دفتر نخست وزیر پاکستان خاطرنشان کرد: نخست‌وزیر پاکستان از رئیس‌جمهور پزشکیان دعوت کرد تا در اولین فرصت مناسب، سفری رسمی به پاکستان داشته باشد. رئیس‌جمهور ایران نیز از نخست‌وزیر برای شرکت در اجلاس آتی سازمان همکاری اقتصادی (ECO) که قرار است در دسامبر ۲۰۲۶ در تهران برگزار شود، دعوت به عمل آورد.