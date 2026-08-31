به گزارش خبرنگار مهر، نشست بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان لنگرود عصر دوشنبه با حضور مدیرکل سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری گیلان، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، اتاق بازرگانی گیلان، وزارت امور خارجه، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان چای، پارک علم و فناوری، مسئولان حوزه گردشگری، شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر لنگرود و جمعی از اساتید دانشگاه برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌ها و فرصت‌های شهرستان لنگرود در حوزه‌های مختلف از جمله سرمایه‌گذاری، گردشگری، کشاورزی، فرآوری محصولات، صادرات، فناوری و توسعه شهری مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملیاتی برای فعال‌سازی این ظرفیت‌ها تأکید شد.

«یوسف گلشن» فرماندار لنگرود، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های متنوع شهرستان در حوزه‌های اقتصادی، کشاورزی و گردشگری اظهار کرد: معرفی هدفمند ظرفیت‌های شهرستان به سرمایه‌گذاران و فراهم کردن بسترهای مناسب برای حضور و فعالیت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: لنگرود از ظرفیت‌های قابل توجهی در بخش‌های مختلف برخوردار است و با معرفی مناسب این ظرفیت‌ها، ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز و تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری می‌توان زمینه بهره‌گیری بیشتر از فرصت‌های موجود و ایجاد اشتغال پایدار را فراهم کرد.

فرماندار لنگرود با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و حمل‌ونقل شهرستان بیان کرد: تقویت زیرساخت‌های راه و بندر می‌تواند بر جذابیت اقتصادی لنگرود افزوده و زمینه حضور و فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران در این شهرستان را فراهم کند.

گلشن با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی لنگرود گفت: چای، برنج، باغداری و ابریشم از جمله ظرفیت‌های مهم کشاورزی شهرستان هستند که با توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری می‌توان ارزش افزوده بیشتری برای این محصولات ایجاد کرد.

وی همچنین ظرفیت‌های طبیعی، ساحلی، روستایی و تاریخی لنگرود را از دیگر مزیت‌های مهم شهرستان در حوزه گردشگری عنوان کرد و افزود: توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ظرفیت اقامتگاه‌ها و تقویت خدمات این حوزه می‌تواند زمینه تبدیل ظرفیت‌های گردشگری شهرستان به فعالیتی پایدار، درآمدزا و اشتغال‌آفرین را فراهم کند.

فرماندار لنگرود بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز علمی و دانشگاهی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی دانشگاه‌ها در کنار توان بخش خصوصی و حمایت دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه شهرستان را تسهیل کند.

در این نشست همچنین بر ضرورت شناسایی دقیق فرصت‌های سرمایه‌گذاری، معرفی ظرفیت‌های شهرستان به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای تبدیل ظرفیت‌های بومی لنگرود به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال‌زا تأکید شد.