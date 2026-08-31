دستگاه قضایی با همه توان و اقتدار پشتیبان نظام اجرایی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علی عبدالهی روز دوشنبه در آیین تکریم و معارفه رییسان کل پیشین و جدید دادگستری استان ایلام اظهار کرد: دستگاه قضایی با همه توان و اقتدار، پشتیبان نظام اجرایی کشور در بخشهای گوناگون بهویژه حمایت از تولید و برطرف کردن موانع اقتصادی است.
وی افزود: این پشتیبانی یک تکلیف شرعی و انقلابی بهشمار میرود و دستاورد این همراهی، ایجاد امنیت پایدار و آرامش بیشتر در جامعه است.
دادستان انتظامی قضات با تأکید بر شتاببخشی در رسیدگی به پروندهها بیان کرد: جلوگیری از هرگونه دیرکرد در تعیین سرنوشت مردم ضروری است و انتظار میرود رییسکل جدید دادگستری ایلام برای کاهش پروندهها کوشش بیشتری داشته باشد.
عبدالهی حفظ شأن مراجعان را اولویت دانست و گفت: نگهداری از آبرو و پاسخگویی شایسته به مراجعان همواره باید رعایت شود، زیرا حفظ جایگاه و کرامت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است.
وی بیان کرد: پس از صدور رأی قطعی هیچ توجیهی برای درنگ در اجرای آن پذیرفته نیست چرا که معطلی در اجرای احکام، حقوق مردم را پایمال میکند، زیانهای جبرانناپذیر به بار میآورد و از نظر شرعی و قانونی نیز پذیرفتنی نیست
نظر شما