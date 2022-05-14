برقراری پوشش بیمه رایگان برای ۵۰۰ نفر در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اربابی ظهر شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بیمه سلامت با اشاره به برنامه مجلس و دولت برای بیمه رایگان افراد فاقد بیمه، بیان کرد: حدود ۵۰۰ نفر فاقد پوشش بیمه در خراسان جنوبی با همکاری وزارت کشور، بهزیستی و کمیته امداد به طور رایگان بیمه می‌شوند.

وی ادامه داد: با هدف ساماندهی همه ایرانیان بدون پوشش بیمه، از اواخر سال گذشته اقداماتی در این باره آغاز شد تا افراد بدون پوشش بیمه در محلات کم برخوردار شناسایی و رایگان بیمه شوند.

اربابی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر میزان پیش بینی افراد بدون بیمه سلامت در خراسان جنوبی و اینکه این افراد شامل چه دهک‌های می‌شوند، گفت: در مجموع بر اساس پیش بینی ما حدود ۱۰ هزار نفر در استان هیچ پوشش بیمه‌ای ندارند که شناسایی آنها کار سختی است.

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس در تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ اعتباری برای پوشش بیمه افراد فاقد بیمه در دهک‌های یک تا سه در نظر گرفته‌اند تا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کد افراد بدون پوشش بیمه را در اختیار بیمه سلامت قرار دهد و بیمه سلامت بر این اساس برای پوشش بیمه این افراد اقدام کند.

اربابی با بیان اینکه هفته گذشته اطلاعات مربوط به این افراد در اختیار بیمه سلامت قرار گرفت، گفت: بر این اساس در کشور پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بدون پوشش بیمه هستند که سهم خراسان جنوبی از آن ۱۰ هزار و ۲۱ نفر است که همه آنها تا پایان سال ۱۴۰۱ از پوشش بیمه برخوردار می‌شوند.

مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی ادامه داد: ممکن است افرادی که در گذشته فاقد بیمه بودند و اکنون بیمه شده‌اند به دلیل اینکه شماره تماس آنها را نداشته‌ایم از فعال شدن بیمه نامه خود مطلع نشده باشند که با داشتن عکس افراد تحت تکفل به اداره کل بیمه سلامت مراجعه کنند.

اربابی اضافه کرد: با همکاری وزارت فناوری اطلاعات قرار است از طریق کد ملی افراد مورد نظر شماره تماس آنها برای ارسال پیام در اختیار ما قرار گیرد. علاوه بر این از طریق کد دستوری مربع ۱۶۶۶ ستاره هم افراد می‌توانند از پوشش بیمه خود مطلع شوند.

حذف دهک‌های ۹ و ۱۰ از پوشش بیمه رایگان

مدیر کل بیمه سلامت خراسان جنوبی با بیان اینکه دهک‌های ۹ و ۱۰ از پوشش بیمه رایگان نمی‌توانند استفاده کنند که این افراد برای اطلاع از دهک‌های خود به دفاتر پیشخوان خدمات دولت باید مراجعه کنند، گفت: اتباع مجاز به اقامت در ایران هم با ارائه کد خود می‌توانند مشمول پوشش بیمه شوند.

وی اضافه کرد: اتباع آسیب پذیر که کمیساریای عالی پناهندگان به عنوان آسیب پذیر آنها را معرفی کنند، رایگان بیمه می‌شوند و کمیساریا هزینه مربوط به آنها را پرداخت می‌کند.

اربابی با اشاره به اینکه ۵۰۰ نفر از اتباع آسیب پذیر تاکنون توسط بیمه سلامت در استان از پوشش بیمه رایگان برخوردار شده‌اند، تصریح کرد: بقیه اتباعی استان با توجه به جمعیت زیاد خانوار خود، تمایلی به بیمه شدن ندارند.

وی مراجعه افراد به درگاه بیمه سلامت ایرانیان با شماره همراه خود و یا از طریق سایت سازمان سلامت و اپلیکیشن سلامت من را از جمله راه‌های اعلام کرد که افراد می‌توانند از طریق آن از آخرین وضعیت بیمه خود مطلع شوند.

پوشش بیمه‌ای ۱۰۰ قلم دارو

مدیر کل بیمه سلامت خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها اظهار داشت: یارانه دارو و تجهیزات پزشکی بر طبق مصوبات مجلس و دولت با توجه به اهمیت سلامت مردم حذف نمی‌شود و بیماران داروهای خود را با قیمت شهریور ۱۴۰۰ دریافت می‌کنند و مابه‌التفاوت آن را بیمه‌ها پرداخت خواهد کرد.

به گفته وی در اولین گام برای افزایش پوشش بیمه داروها، ۱۰۰ قلم داروی غیر بیمه‌ای در تعهد بیمه قرار گرفت تا مردم تغییر قیمت دارو را احساس نکنند و اگر برای ورود داروهای خارجی در گذشته از ارز آزاد استفاده می شده است در تغییر قیمت‌ها نباید گران شوند چون در گذشته یارانه‌ای دریافت نمی‌کرده‌اند.

داروهای حیاتی برای بیماران

اربابی ادامه داد: داروهای که جنبه حیاتی برای بیماران دارند چون با قیمت واقعی وارد کشور می‌شوند، بیمه‌ها مابه‌التفاوت آنها را پرداخت می‌کنند و پوشش بقیه داروها بستگی به سیاست‌های کلان دولت و وزارت بهداشت دارد و ۱۰۰ درصد داروهای بیماران خاص که برای آنها مصرف آن ضرورت دارد توسط بیمه پرداخت می‌شود.

وی با بیان این ۷۰ درصد هزینه بقیه داروها را بیمه پرداخت می‌کند، اضافه کرد: هزینه‌های ناباروری از زمانی که مشخص می‌شود زوجی نیاز به درمان دارند برای سه دوره درمان توسط بیمه تا سقف ۵۰ میلیون تومان پرداخت می‌شود.

وی تصریح کرد: در سه ماهه آخر سال گذشته هزینه‌های مربوط به درمان ناباوری حدود ۲۴ نفر در استان از طریق انعقاد قرار داد با مرکز ناباروری رویان پرداخت شده است و آماده پاسخگویی به سوال‌های مراجعه کنندگان هستیم.

اربابی اضافه کرد: با همت ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در سال ۱۴۰۰ دو میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان به ۱۱ مؤسسه طرف قرار داد برای درمان افراد معتاد پرداخت شد که تاکنون حدود دو هزار و ۵۰۰ نفر مشمول شده‌اند که اگر زیرساخت لازم در بخش‌های خصوصی و دولتی فراهم شود آماده همکاری بیشتر در این خصوص هستیم.

اجرای ۱۰۰ درصد نسخه نویسی الکترونیکی

مدیر کل بیمه سلامت خراسان جنوبی از اجرای ۱۰۰ درصد طرح نسخه نویسی الکترونیکی در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: همه مطالبات بخش دولتی و خصوصی ارائه کننده خدمات درمانی استان تا پایان ۱۴۰۰ پرداخت شده است که از حدود ۲۹۰ میلیارد تومان پرداختی ۷۵ میلیون آن مربوط به سطح یک روستایی است.

اربابی اضافه کرد: حدود ۱۸۰ میلیارد تومان از مطالبات سطح دو و سه هم پرداخت شد که حدود ۲۵۵ میلیارد تومان آن مربوط به خدمات دانشگاهی و ۳۵ میلیارد تومان آن مربوط به خدمات بخش خصوصی است.