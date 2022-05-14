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۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۸:۵۷

سرپرست بانک کشاورزی خبر داد؛

صدور «دامدارکارت» برای تامین سرمایه واحدهای مرغداری و دامداری

صدور «دامدارکارت» برای تامین سرمایه واحدهای مرغداری و دامداری

سرپرست بانک کشاورزی گفت: برای تمامی دامداران معرفی شده، دامدارکارت باسقف ۲ میلیارد ریال و نرخ ترجیحی ۱۱ درصد صادر می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سرپرست بانک کشاورزی، ضمن بازدید از برخی شعب این بانک در روز جمعه ۲۳اردیبهشت ماه جاری،اظهارداشت: همسو باسیاست های وزارت جهاد کشاورزی و دولت، دراجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها،از جامعه ارزشمند دامداران ایران، با صدور دامدارکارت برای تامین سرمایه درگردش واحدهای مرغداری ودامداری،حمایت می شود.

وی افزود: اعتبار در نظرگرفته شده ازسوی بانک مرکزی دراین طرح،بالغ بر ۲۶۳ هزارمیلیاردریال است.

رضایی همچنین نرخ سود ترجیحی برای این خدمت را ۱۱ درصد وسقف این تسهیلات را ۲میلیارد ریال، اعلام و برآمادگی شعب بانک در سراسر کشور برای ارائه این نوع تسهیلات کارآمد وحمایتی تاکید کرد.

کد مطلب 5489860

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