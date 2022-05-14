ساختار استفاده از کالابرگ الکترونیکی آماده و اجرا شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، در نشست عصر امروز سران قوا که با حضور حجتالاسللم رئیسی رئیسجمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجتالاسلام اژهای رئیس قوه قضاییه درمجلس شورای اسلامی برگزار شد، رؤسای قوای مقننه و قضائیه ضمن تشکر از دولت برای اجرای طرح عادلانه کردن یارانهها، بر همراهی و همکاری همه دستگاهها با دولت برای اجرای این طرح تأکید کردند.
در این جلسه، سران قوا ضمن بررسی مسائل مربوط به اجری طرح عادلانه کردن یارانهها، توجه به مسائل مختلف این طرح و رسیدگی به شکایات و مطالبات مردم درباره پرداخت کمک معیشتی به صورت دقیق و در کوتاهترین زمان ممکن را مورد توجه قرار داده و بر برخورد با تخلفات احتمالی در روند توزیع کالاهای ضروری تأکید کردند.
در این نشست، سران سه قوه همچنین بر توجه به حفظ آرامش معیشتی مردم به عنوان ستون اصلی اجرای این طرح تأکید و خاطرنشان کردند که همانگونه که مدیران اجرای طرح پیگیر هستند، باید به نحوی اقدام شود که هم کالاها و اقلام مورد نیاز مردم به موقع در بازارهای هدف توزیع شود و هم اجرای طرح بهگونهای پیش برود که در کوتاهترین زمان، ساختار استفاده از کالابرگ الکترونیکی برای عرضه کالاهای ضروری به قیمت شهریور 1400 آماده و اجرا شود.
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