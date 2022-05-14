حامی مشارکت طرفهای بین المللی در روند تحقیقات ترور ابوعاقله هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر ، حسین الشیخ وزیر امور مدنی تشکیلات خودگردان فلسطین در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: از مشارکت همه طرف های بین المللی در تحقیقات مربوط به ترور شیرین ابوعاقله حمایت می کنیم و این در امتداد تصمیم دادستانی کل فلسطین است که روز گذشته گزارش اولیه خود را در این زمینه منتشر کرد.

وی افزود: اتفاقات مربوط به تشییع جنازه این خبرنگار و رفتار نظامیان اسرائیلی با تشییع کنندگان بر موضع ما مبنی بر مخالفت با مشارکت اسرائیل در این تحقیقات صحه می گذارد.

روز گذشته دادستانی کل فلسطین در بیانیه ای اعلام کرد: نتایج اولیه تحقیقات نشان می دهد که ارتش رژیم صهیونیستی تنها منبع شلیک در لحظه اصابت گلوله به شیرین ابوعاقله پیش از شهادت وی در روز چهارشنبه گذشته بوده است.

وزارت بهداشت فلسطین روز چهارشنبه گذشته شهادت خبرنگار الجزیره را بر اثر اصابت گلوله نظامیان صهیونیست در شهر جنین را اعلام کرد.

تشکیلات خودگردان فلسطین و شبکه الجزیره، تل آویو را به قتل عمد ابوعاقله با شلیک مستقیم گلوله متهم کرده اند، این در حالی است که او مشغول فعالیت حرفه ای خود بوده است.