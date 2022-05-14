به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، محمد الشلالده وزیر دادگستری فلسطین با بیان اینکه اگر رژیم صهیونیستی به عنوان رژیم سرکش محاکمه نشود، قانون جنگل حاکم خواهد شد، تاکید کرد: باید چه در شواری امنیت و چه مجمع عمومی سازمان ملل قانون حاکم باشد.

این مقام فلسطینی تصریح کرد: چه اسرائیل به جنایت خود اعتراف کند و چه اعتراف نکند باید یک کمیته حقیقت یاب تشکیل شود؛ چرا که احدی در برابر دیوان کیفری بین المللی مصون نیست و ما حق داریم متهم را به آن ارجاع دهیم.

وزیر دادگستری تشکیلات خودگردان گفت: اکنون می توانم به نوع سلاحی که گلوله از آن شلیک شده است، اشاره کنم ولی باید اندکی صبر کنیم.

وی رژیم صهیونیستی را مسئول کامل این جنایت دانست و گفت: ما با هر گونه کمیته حقیقت یاب بین المللی همکاری می کنیم و باید ساز و کار تحقیق و تعقیب مشخص شود.

وی تاکید کرد: گلوله ای که به سر شیرین ابوعاقله اصابت کرده است، متعلق به نظامیان رژیم صهیونیستی است و جزئیات آن به زودی اعلام خواهد شد.

همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با مشارکت اسرائیل در هر گونه تحقیق پیرامون این جنایت مخالفت کرد.

عباس گفت: طرف فلسطینی هرگز و تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد اسرائیل در تحقیقات مربوط به شهادت شیرین ابوعاقله مشارکت کند.

دادستانی کل فسلطین اعلام کرده است که طبق تحقیقات اولیه تنها منبع شلیک گلوله در لحظه زخمی شدن شیرین ابوعاقله، نظامیان رژیم صهیونیستی بوده اند.