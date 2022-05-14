به گزارش خبرگزاری مهر، «نیکوس دندیاس» وزیر خارجه یونان در مورد برخی موضوعات مناسبات دوجانبه و همچنین آخرین وضعیت مذاکرات برای رفع تحریمها بحث و رایزنی کرد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در این گفتگو با اشاره به ظرفیتهای فراوان دو کشور برای گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی بر ضرورت مصونسازی روابط دیرینه دو طرف از اثرگذاری برخی کنشگران ثالث تأکید کرد.
حسین امیرعبداللهیان آخرین وضعیت مذاکرات رفع تحریمها را با همتای یونانی خود مورد گفتگو قرار داده و بر عزم جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به توافقی خوب و پایدار تأکید کرد.
در این تماس تلفنی وزیر خارجه یونان نیز ضمن تأکید بر اهمیت روابط میان دو کشور، تداوم تماس میان مقامهای ارشد ایران و یونان را مورد تأکید قرار داد.
طرفین با اشاره به روابط تاریخی دو کشور بر اهمیت گسترش مناسبات آتن و تهران و تداوم همکاریها در مجامع بینالمللی تأکید کردند.
نظر شما