لزوم تدوین ۳۰ درصد سرفصل های آموزش عالی براساس شاخص های مهارتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه‌ای، عرفان خسرویان در جلسه شورای آموزشی دانشگاه تصریح کرد: به منظور تحقق سیاست‌های بالادستی حوزه مهارت حداقل باید ۳۰ درصد سرفصل‌های آموزش عالی در کشور بر اساس شاخص‌های مهارتی تدوین گردد.

وی افزود: کمیته آمایش ملی رشته‌ها با توجه به نیاز بازار و رویکرد تحولی دانشگاه می‌بایست با ترکیب جدید و حضور افرادی که درگیر کار اجرایی و اداری روزمره نیستند، تشکیل شود.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای ضمن اشاره به این‌که آمایش به معنای بهره‌مندی از توان و صلاحیت‌های حرفه‌ای افراد است، گفت: آمایش رشته‌ای می‌بایست مبتنی بر مسئله‌محوری باشد.

وی افزود: رویکرد مهارتی پاسخگوی مسائل صنعت و بازار تولید خواهد بود و دانشگاه فنی و حرفه‌ای می‌بایست دانش‌آموخته صنعت‌پسند تربیت کند. از این رو، لازم است رشته‌ها و سرفصل دروس دانشگاه بازبینی و اصلاح گردد.

خسرویان خاطرنشان کرد: کمیته آمایش می‌بایست به نتایج ویژه‌ای ختم شود. از آن‌جا که اکوسیستم کار در استان‌های کشور متفاوت است، آمایش نیز می‌بایست به تناسب زیست‌بوم هر منطقه صورت گیرد. همچنین به روز باشد و بر مبنای آینده‌پژوهی مستمر دفتر گسترش پیش رود.