به گزارش خبرگزاری مهر به تقل از وزارت علوم، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر «عرفان خسرویان» را به عنوان «سرپرست دانشگاه فنی و حرفهای» منصوب کرد.
محمدعلی زلفیگل در این حکم انتصاب خطاب به دکتر خسرویان آورده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه فنی وحرفهای» منصوب میشوید.
انتظار میرود با پیروی از آموزههای اسلامی، مبانی علمی، روحیۀ انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و برنامههای ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و جلب همکاری استادان، مدیران، یاوران علمی (کارکنان) و دانشجویان تمامی امکانات مادی ومعنوی دانشگاه ازجمله ظرفیت عظیم خیرین و واقفین را جهت تحقق سیاستها و برنامههای اسناد بالادستی، دیپلماسی علمی، توسعه همهجانبه علم و فناوری، آموزش پژوهش-محور، پژوهش مهارت -محور، مهارت افزایی، کارآفرینی، فرهنگسازی کار تیمی و گروهی و در نهایت اجرای تمامی محورهای سند «دانشگاه اسلامی» به کار گیرید.
در این راستا برخی از وظایف مورد انتظار به شرح زیر است:
- تقویت روحیه خودباوری و میهندوستی و دینباوری اساتید و دانشجویان در راستای تحقق دانشگاه تمدنساز تراز انقلاب اسلامی
- ایجاد رشتههای جدید بر اساس نیاز بازار و تحولات صنعت و فناوری و اصلاح، تکمیل و بروزسازی رشتههای تحصیلی و سرفصل دروس موجود در دانشگاه
- جذب و بکارگیری و ارتقای اعضای هیئت علمی متناسب با نیازهای جدید دانشگاه
- حرکت به سمت دانشگاه مهارت آموز، حل مسئله، کارآفرین و مزیتساز
- ایجاد مراکز رشد، نوآوری وکارآفرینی
- توانمندسازی فرهنگی اجتماعی دانشجویان به منظور راه اندازی محیطهای اشتغال و کارآفرینی
- توسعه کمی و کیفی آموزشهای مهارتی به منظور تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز جامعه
- تقویت همکاریهای بین المللی و جذب دانشجوی خارجی از کشورهای هدف و تبدیل شدن دانشگاه به مرکز آموزشهای فنی و حرفهای منطقه
- استفاده از ظرفیت دانشگاه در پیوند قوی با بنگاههای صنعتی و اقتصادی و بازارهای داخلی و بین المللی
- تلاش در جهت تحقق اهداف، شاخصها، کمیت، کیفیت و سهم مصرح موجود در برنامههای توسعه و برنامههای فرادستی در کشور در رابطه با آموزشهای مهارتی
- تلاش در جهت تقویت دورههای کارورزی و عملی مهارتآموزان در محیط واقعی صنعت، کار و جامعه
- بومیسازی توسعه و اقتصادهای محلی از طریق آموزش منابع انسانی مستعد محلی و شکل دادن به کسب و کارهای مهارتی دانش بنیان
- تشکیل شبکه منابع انسانی ماهر جهت تزریق در صنایع کشور و منطقه
توفیق روزافزون جنابعالی را در پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنهای (مدظله العالی)، از درگاه پروردگار متعال خواستارم.»
خسرویان دارای دکتری مهندسی هوا و فضا از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور است که بیش از ۲۰ مقاله علمی پژوهشی در کنفرانسهای معتبر ملی و بینالمللی دارد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامهای جداگانه از خدمات و تلاشهای «دکتر ابراهیم صالحیعمران» رئیس سابق دانشگاه فنی و حرفهای در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.
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