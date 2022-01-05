به گزارش خبرگزاری مهر به تقل از وزارت علوم، محمد علی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر «عرفان خسرویان» را به عنوان «سرپرست دانشگاه فنی و حرفه‌ای» منصوب کرد.

محمدعلی زلفی‌گل در این حکم انتصاب خطاب به دکتر خسرویان آورده است: «نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دانشگاه فنی وحرفه‌ای» منصوب می‌شوید.

انتظار می‌رود با پیروی از آموزه‌های اسلامی، مبانی علمی، روحیۀ انقلابی، راهبردهای اساسی دولت مردمی و برنامه‌های ارائه شده به مجلس شورای اسلامی و جلب همکاری استادان، مدیران، یاوران علمی (کارکنان) و دانشجویان تمامی امکانات مادی ومعنوی دانشگاه ازجمله ظرفیت عظیم خیرین و واقفین را جهت تحقق سیاست‌ها و برنامه‌های اسناد بالادستی، دیپلماسی علمی، توسعه همه‌جانبه علم و فناوری، آموزش پژوهش-محور، پژوهش مهارت -محور، مهارت افزایی، کارآفرینی، فرهنگ‌سازی کار تیمی و گروهی و در نهایت اجرای تمامی محورهای سند «دانشگاه اسلامی» به کار گیرید.

در این راستا برخی از وظایف مورد انتظار به شرح زیر است:

- تقویت روحیه خودباوری و میهن‌دوستی و دین‌باوری اساتید و دانشجویان در راستای تحقق دانشگاه تمدن‌ساز تراز انقلاب اسلامی

- ایجاد رشته‌های جدید بر اساس نیاز بازار و تحولات صنعت و فناوری و اصلاح، تکمیل و بروزسازی رشته‌های تحصیلی و سرفصل دروس موجود در دانشگاه

- جذب و بکارگیری و ارتقای اعضای هیئت علمی متناسب با نیازهای جدید دانشگاه

- حرکت به سمت دانشگاه مهارت آموز، حل مسئله، کارآفرین و مزیت‌ساز

- ایجاد مراکز رشد، نوآوری وکارآفرینی

- توانمندسازی فرهنگی اجتماعی دانشجویان به منظور راه اندازی محیط‌های اشتغال و کارآفرینی

- توسعه کمی و کیفی آموزش‌های مهارتی به منظور تأمین سرمایه انسانی مورد نیاز جامعه

- تقویت همکاری‌های بین المللی و جذب دانشجوی خارجی از کشورهای هدف و تبدیل شدن دانشگاه به مرکز آموزش‌های فنی و حرفه‌ای منطقه

- استفاده از ظرفیت دانشگاه در پیوند قوی با بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی و بازارهای داخلی و بین المللی

- تلاش در جهت تحقق اهداف، شاخص‌ها، کمیت، کیفیت و سهم مصرح موجود در برنامه‌های توسعه و برنامه‌های فرادستی در کشور در رابطه با آموزش‌های مهارتی

- تلاش در جهت تقویت دوره‌های کارورزی و عملی مهارت‌آموزان در محیط واقعی صنعت، کار و جامعه

- بومی‌سازی توسعه و اقتصادهای محلی از طریق آموزش منابع انسانی مستعد محلی و شکل دادن به کسب و کارهای مهارتی دانش بنیان

- تشکیل شبکه منابع انسانی ماهر جهت تزریق در صنایع کشور و منطقه

توفیق روزافزون جنابعالی را در پیش‌برد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و منویات رهبر حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه‌ای (مدظله العالی)، از درگاه پروردگار متعال خواستارم.»

خسرویان دارای دکتری مهندسی هوا و فضا از دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور است که بیش از ۲۰ مقاله علمی پژوهشی در کنفرانس‌های معتبر ملی و بین‌المللی دارد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای جداگانه از خدمات و تلاش‌های «دکتر ابراهیم صالحی‌عمران» رئیس سابق دانشگاه فنی و حرفه‌ای در مدت تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.