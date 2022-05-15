به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیتالله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار رئیس اتاق تعاون ایران و معاونان وی، ضمن استماع گزارشی از اقدامات و فعالیتهای اتاق تعاون، اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص ارکان نظام اقتصادی کشور را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: در دوران جنگ اقتصادی که همواره توجه به اقتصاد درونزا از سوی مقام معظم رهبری مدظلهالعالی مورد تاکید است، تعاونیها با توجه به سبقه مردمی خود میتوانند نقش بیبدیلی در مردمیساختن اقتصاد کشور ایفا کنند و در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و منویات رهبر معظم انقلاب گامهایی مؤثر بردارند.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به درخواست مساعدت مسئولان اتاق تعاون برای توجه بیشتر به بخش تعاونی در سیاستهای ابلاغی برنامه هفتم توسعه، بر ضرورت این موضوع تاکید کرد و یادآور شد: قطعاً همه قوا و دستگاهها باید در راستای تقویت بخش تعاونی همکاری و همافزایی داشته باشند و این مهم باید در سیاستهای برنامه هفتم نیز به شکلی صحیح و کارآمد پیشبینی شود.
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