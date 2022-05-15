موافقت دولت با اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی دام و طیور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی ریاستجمهوری، هیئت وزیران در جلسه بعدازظهر امروز یکشنبه که به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، با اختصاص تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی دام و طیور کشور با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد موافقت کرد.
هیئت وزیران در این جلسه به منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور، مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد به واحدهای مذکور اختصاص داد. مدت زمان بازپرداخت تسهیلات یاد شده حداکثر(۶) ماه بوده و سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است بازپرداخت مابه التفاوت سود تسهیلات مربوط تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار را تضمین نماید.
معاملات دستگاههای اجرایی که از منابع مالی بینالمللی استفاده میکنند، از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مستثنی میشوند
با توجه به اینکه معاملات بینالمللی تابع اصول و قواعد تجارت بینالملل بوده و وجود قوانین و مقررات خاص مربوط به مؤسسات مالی بینالمللی مانند بانک جهانی، بانک توسعه اسلامی و صندوق بینالمللی پول به عنوان تأمینکنندگان منابع مالی برخی از پروژههای طرح های عمرانی، موجب عدم تمایل یا عدم امکان ورود عرضهکنندگان کالاها و خدمات خارجی به سامانه تدارکات الکترونیک دولت و عدم پذیرش سامانه در انجام فرآیند معاملات مربوط میگردد و عملاً امکان استفاده از ظرفیت مؤسسات بینالمللی در تعاملات مورد نیاز را از بین میبرد، هیات وزیران با پیشنهاد «لایحه مستثنی نمودن معاملات دستگاههای اجرایی استفادهکننده از منابع مالی بینالمللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» موافقت کرد.
به موجب لایحه یاد شده، دولت مکلف است تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات متوسط و بزرگ وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و دیگر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی به جز معاملات محرمانه و معاملاتی که از تسهیلات بینالمللی استفاده مینمایند، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند. کلیه دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف به رعایت قانون برگزاری مناقصات و انجام معاملات خود از طریق سامانه مذکور هستند و آن بخش از معاملات که از منابع مالی داخلی تأمین میگردد، ملزم به رعایت این ماده میباشند.
همچنین کلیه معاملاتی که از تسهیلات بینالمللی تأمین میگردند، از شمول حکم این ماده مستثنی میباشند و دستگاههای اجرایی مکلفند پس از انجام معامله نسبت به ثبت اطلاعات مربوط در سامانه ستاد اقدام نمایند. آن بخش از معاملات که از منابع مالی داخلی تأمین میگردد، ملزم به رعایت این ماده میباشند.
دولت آیین نامه اجرایی موادی از فصل ششم قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران را به تصویب رساند
دولت به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی و تکلیف قانونی مندرج در ماده(۶۱) قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران، آییننامه اجرایی مواد (۳۸)، (۳۹)، (۴۰)، (۵۳) و (۵۵) از فصل ششم قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران درخصوص نوع، میزان و تعیین اولویت ارایه خدمات مربوط به این فصل از قانون را به تصویب رساند.
لایحه «اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی» به تصویب دولت رسید
با توجه به تصویب پیشنهاد ششمین دور افزایش سهام سرمایه عمومی بانک توسعه اسلامی و مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی و پرداخت سهم کشورهای عضو از سوی بانک، هیات وزیران به منظور حفظ جایگاه و رتبه کشورمان در بانک مذکور به عنوان سومین سهامدار این بانک و استفاده از فرصت موصوف برای ارتقای نفوذ ایران در هیات عامل و هیات مدیره اجرایی بانک با هدف استفاده بیشتر از تسهیلات بانک مذکور، بهبود توان تجهیز منابع مالی و حمایت گسترده از طرحهای زیربنایی و توسعهای در میان کشورهای عضو و پیشبرد مطلوب برنامههای مرتبط با اشتغال و کارآفرینی، لایحه مربوط برای مشارکت در افزایش سهام سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک یاد شده را به تصویب رساند.
به موجب لایحه مذکور، به دولت اجازه داده میشود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ ۴ میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۶۳۰ هزار دینار اسلامی فعلی به مبلغ ۴ میلیارد و ۶۳۱ میلیون و ۴۶۰ هزار دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل ۴۵۶ میلیون و ۸۳۰ هزار دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوطه اقدام نماید.
موافقت دولت با لایحه «الحاق ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به قانون فهرست نهادهای عمومی غیر دولتی»
هیئت وزیران با هدف رفع مشکلات موجود ساختاری و عدم امکان مصرف وجوه عمومی بابت تملک داراییهای سرمایهای در ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد و به منظور برخورداری این ستاد از اعتبارات، امکانات و مزایای سایر وزارتخانهها، سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی، با لایحه «الحاق ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد به قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی» موافقت کرد.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
هیئت دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
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