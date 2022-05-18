پایش گرد و غبار در روزهای اخیر با فناوری سنجش از دور

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل سنجش از دور سازمان فضایی ایران نتایج پایش ماهواره‌ای گرد و غبار در سطح کشور را در روزهای ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه جاری منتشر کرده است.

در این مطالعه میزان گرد و غبار در تاریخ‌های ۲۴ و ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در سطح کشور بر مبنای داده‌های ماهواره‌های سنجشی متئوست و ترا به دست آمده است.

مطابق داده‌های ماهواره‌ای متئوست در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه پدیده گرد و غبار بر فراز نواحی جنوب شرقی کشور اتفاق افتاده است.

بررسی تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که منشأ گرد و غبار در تالاب خشک شده جازموریان است.

اندازه گیری میزان گرد و غبار در سطح کشور در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ نیز در تصاویر ماهواره‌ای متئوست نشان می‌دهد که پدیده گرد و غبار بر فراز نواحی جنوب شرقی کشور اتفاق افتاده است و منشأ گرد و غبار در کویر لوت است.

پایش ماهواره‌ای گرد و غبار در جنوب شرق کشور در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با استفاده از تصاویر سنجنده مادیس ماهواره ترا هم صورت گرفته است.

با پردازش تصاویر ماهواره‌ای Terra / MODIS، گستره گرد و غبار در جنوب شرق ایران شناسایی شده است. به نحوی که بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود ۷ شهر، حدود ۲۱۷ روستا و به طور تقریبی ۱۰۵۵ کیلومتر خطوط ارتباطی (جاده اصلی و فرعی) واقع در بخش‌هایی از استان سیستان و بلوچستان و کرمان، تحت تأثیر این گرد و غبار بوده اند.