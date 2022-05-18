۴۸ میلیارد ریال کالای قاچاق در بندر عسلویه کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یداله شرفی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با تلاش مأموران مرزبانی در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با هدف جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، در حین کنترل مرزهای ساحلی طی یک عملیات موفق به کشف کالای قاچاق در حوزه بندر عسلویه شدند.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر تصریح کرد: مرزبانان در بازرسی از شناوران و خودروی توقیفی تعداد یک هزار و ۶۸۵ ثوب پوشاک، ۳۰۰ جفت کفش، ۲ هزار و ۲۰۰ عدد لوازم جانبی موبایل، ۴ هزار و ۷۷۶ عدد لوازم آرایشی و بهداشتی کشف شد.

سرهنگ شرفی ضمن اشاره به توقیف شناور باری و دستگیری ۲ نفر متهم، ارزش ریالی کالاهای مکشوفه را ۴۸ میلیارد ریال برآورد کرد.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر خاطرنشان کرد: مرزبانان از جابه‌جایی کالاهای قاچاق و غیرمجاز در مرزها به شدت جلوگیری و در راستای تحقق شعار سال با هرگونه کالای قاچاق در مرزها مبارزه می‌کنند.