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۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۳:۴۴

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی:

۲۷۸ تن گندم و کود شیمیایی قاچاق در شهرستان شوط کشف شد

۲۷۸ تن گندم و کود شیمیایی قاچاق در شهرستان شوط کشف شد

ارومیه – رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: ۲۷۵ تن اقلام قاچاق و احتکاری شامل ۲۶۶ تن گندم و ۱۲ تن کود شیمیایی در شهرستان شوط کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این زمینه افزود: حسب دستورهای صادره در خصوص مراقبت و نظارت بر هر گونه احتکار یا گرانفروشی اقلام ضروری مردم، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان با هماهنگی نهادهای انتظامی و امنیتی در این موضوع ورود کرده است.

وی ادامه داد: این نظارت عرصه را بر سوداگران و منفعت طلبان متخلف بسته و کوچک‌ترین اقدام هم تحت رصد بوده و از هر اقدامی در این زمینه جلوگیری به عمل آمده و در مواقع لزوم برخوردهای قاطع صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: در این زمینه گندم و کود شیمیایی در شهرستان شوط کشف و ضبط شده بود و با تشکیل پرونده و به لحاظ صلاحیت تعزیرات حکومتی، پرونده جهت رسیدگی به آن مرجع ارسال شد.

عتباتی اضافه کرد: اجازه تخلف را به افراد سودجو و منفعت طلب نخواهیم داد و باید در شرایط سخت و مشکلات اقتصادی همه در کنار هم باشیم و اجازه ندهیم مشکلات اقتصادی، مردم را با سختی مواجه سازد.

کد مطلب 5493306

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