برنامه رشته هوش مصنوعی در دانشکده مهندسی کامپیوتر بازنگری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، محمد مهدی عبادزاده با بیان اینکه دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در زمینه هوش مصنوعی در بین دانشگاه های کشور پیشگام بوده است، گفت: اولین دوره کاشناسی ارشد هوش مصنوعی در سال ۱۳۷۱ در این دانشکده ایجاد شد.

وی افزود: دیگر دانشکده های دانشگاه های کشور رشته هوش مصنوعی را چندسال پس از دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر راه اندازی کردند.

رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر اظهار داشت: همچنین اولین دانشجوی دکتری هوش مصنوعی در این دانشکده پذیرش شد و براین اساس اولین فارغ التحصیل دوره دکتری هوش مصنوعی نیز در این دانشکده بوده است.

عبادزاده تاکید کرد: دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر بزرگترین گروه هوش مصنوعی کشور را از نظر تعداد و تخصص اساتید دارد.

وی با اشاره به بازنگری برنامه دوره هوش مصنوعی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، افزود: در این راستا سرفصل ها و درس های جدید به این رشته اضافه شده است به طور مثال موضوع یادگیری تقویتی عمیق که چندسالی است در دنیا دنبال می شود به رشته هوش مصنوعی دانشکده اضافه شده است.

رئیس دانشکده مهندسی کامپوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: هر ساله در رشته هوش مصنوعی در این دانشکده حدود ۳۰ دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش می شود، همچنین درحال حاضر حدود ۳۰ دانشجوی دکتری در رشته هوش مصنوعی در این دانشکده مشغول به تحصیل هستند.

عبادزاده تاکیدکرد: فارغ التحصیل های دکترای دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر در دانشگاه های مختلف کشور و خارج از کشور به عنوان استاد مشغول به فعالیت هستند