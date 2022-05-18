به گزارش خبرنگار مهر، حسن اکبری با تشریح دلایل مرگ دومین توله یوزپلنگ ایران گفت: پس از اینکه در عادت دفع یکی از توله‌ها اشکال پیش آمد، بلافاصله یکی از متخصصان داخلی به آنجا منتقل شد و توله را ویزیت کرد. متأسفانه مسیر محل نگهداری توله‌ها تا نزدیک‌ترین دامپزشکی فاصله قابل توجهی دارد.

معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه در ادامه این توله برای اقدامات درمانی تکمیلی به تهران منتقل شود که متأسفانه در مسیر تلف شد، گفت: در کالبدگشایی انجام شده یبوست زیاد در دستگاه گوارش و لخته‌هایی از شیرهای مصرف شده در دستگاه گوارش وجود دارد.

وی با بیان اینکه فرضیه‌های اولیه این است که شیر کیفیت مناسب نداشته و اقدامات تکمیلی در حال انجام است، اظهار کرد: شیر با کیفیت برای این گونه خاص در کشور نداریم و تمامی شیرها به دلیل مسائل تحریم‌ها مستقیماً قابل خرید نیست و همین‌ها باعث شد توله دوم را از دست دهیم.

اکبری با بیان اینکه توله سوم متأثر از شیر آسیب‌دیده و الان وضعیت بهتری دارد و تحت درمان است و امیدواریم زنده بماند، گفت: یوزپلنگ گونه خاصی است و دانش آن را نداریم و طبیعتاً باید از دامپزشک‌های خارج از کشور کمک بگیریم و قرار بود اوایل هفته پیش رو به ایران بیایند و کار درمانی انجام شود.

معاون سازمان محیط زیست با بیان اینکه در آموزش و تأمین واکسن‌های لازم و شیر مورد نیاز مشکل داریم، عنوان کرد: از ابتدا در مصاحبه‌ها گفته‌ام که فکر نکنیم سازمان محیط زیست باید تمام انرژی خود را روی این تکثیر بگذارد؛ چرا که در نهایت این تکثیر باغ وحشی است اما اصل کار ما در زیست گاه است.

وی با تاکید بر اینکه اولویت اصلی ما باید روی زیست‌گاه باشد، گفت: اگر تمام انرژی و هزینه روی این موارد بگذاریم طبیعتاً بر حفاظت آسیب وارد خواهد شد.

اکبری با تاکید بر اینکه تجربه این کار در کشور نبوده و از ظرفیت‌هایی که در کشور بوده استفاده شده است، گفت: قطعاً زمانی که تجربه کسب می‌شود این خطاها کم می‌شود. در خصوص یوز آسیایی در دنیا تجربه وجود ندارد. توله‌های زیادی در آفریقای جنوبی کشته شده که کار تکثیر را در شرایط نیمه اسارت انجام می‌دهند.

معاون سازمان محیط زیست در پایان گفت: بخشی از خطاها را می‌پذیریم و تجربه این کار را نداشتیم.