دو توله یوزپلنگ بالغ در دره انجیر رویت شدند/ تولد دو گوزن زرد ایرانی

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یوزپلنگ ایرانی در هر بار زایمان خود سه تا چهار توله به دنیا می ‌آورد اما به دلایل مختلف از جمله کمبود آب و غذا، شرایط محیطی، حمله حیوانات و ... معمولا یک توله یوزپلنگ می ‌تواند به سن بلوغ برسد.

وی افزود: طی دو روز گذشته ردپای سه یوزپلنگ در منطقه حفاظت شده دره‌ انجیر مشاهده شد که با پیگیریهای محیط‌‌ بانان، روز گذشته یک خانواده یوزپلنگ ایران شامل مادر و دو توله یک سال و نیمه رؤیت شدند.

اکبری بیان داشت: این توله ‌ها حدود یک سال و نیمه به نظر می ‌رسند اما تاکنون توسط محیط‌ بانان مشاهده نشده بودند.

وی با اشاره به اینکه محیط بانان روز گذشته موفق شدند این خانواده یوز آسیایی را در کنار یکدیگر مشاهده کنند، ادامه داد: به دلیل همراه نداشتن تجهیزات عکاسی، امکان تهیه تصویر از این خانواده میسر نشد اما در مسیر عبور آنها تله ‌های عکاسی تعبیه خواهد شد.

معاونت محیط طبیعی اداره محیط زیست استان یزد افزود: پناهگاه حفاظت شده دره ‌انجیر با 176 هزار هکتار مساحت در حوزه اردکان واقع شده که از یک طرف به ساغند اردکان و از سمت دیگر به خرانق منتهی می ‌شود.

اکبری بیان داشت: خانواده یوز یاد شده در منطقه‌ 40 هکتاری کوه ‌های هزار دره پناهگاه دره‌انجیر مشاهده شده ‌اند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر یوزپلنگ آسیایی در سطح آسیا منقرض شده و تنها در ایران چند قلاده از این گونه نادر مشاهده شده است.

اکبری بیان داشت: در سطح کشور هم ‌اکنون بین 70 تا 100 قلاده یوزپلنگ آسیایی وجود دارد که بیش از نیمی از این تعداد معادل 31 تا 50 قلاده در مناطق حفاظت شده استان یزد دیده شده‌اند.

وی یادآور شد: چندی پیش نیز دومین گوساله گوزن زرد ایرانی در منطقه حفاظت شده جنگل باغ شادی در شهرستان خاتم متولد شد.

اکبری اظهار داشت: در راستای احیای جمعیت گوزن زرد ایرانی با توجه به پتانسلهای زیستگاهی منطقه حفاظت شده جنگل باغ شادی به عنوان یکی ازمناطق شاخص در اکوسیستم کوهستانی زاگراس، گونه‌ های گوزن زرد ایرانی در این منطقه نگهداری می ‌شوند.

وی افزود: در حال حاضر در محوطه‌ ای به مساحت ۲۰۰ هکتار، فنس‌ کشی انجام شده و تعدادی گوزن زرد که از دشت ‌ناز ساری در سال ۱۳۸۵ به این منطقه منتقل شده‌ اند در این منطقه زیبا زیست می ‌کنند.

اکبری یادآور شد: تعداد گوزنها در سال ۱۳۸۹ شش رأس با ترکیب جنسی سه رأس ماده و سه رأس نر است که در سال جاری دو رأس گوساله از آنها متولد شده است.

وی یادآور شد: نخستین گوساله گوزن زرد در 12 اردیبهشت ‌ماه و گوساله دوم نیز به تازگی متولد شده است.

اکبری ادامه داد: گوزن زرد ایرانی از گونه‌ های نادر و در معرض انقراض گوزن است که تنها در مناطقی از کشور در مناطق حفاظت شده نگهداری می ‌شوند و در استان یزد نیز در مناطق حفاظت شده از این گونه به طور ویژه نگهداری می ‌شود.