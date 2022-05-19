به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس نیوز، نخست وزیر لهستان اعلام کرد در صورت حمله به فنلاند و سوئد پیش از الحاق به ناتو، به این کشور کمک خواهیم کرد.

«ماتئوش موراویتسکی» روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که سوئد و فنلاند قبل از عضویت در ناتو مورد حمله قرار گیرند، ورشو به آنها کمک خواهد کرد.

نخست وزیر لهستان در کنفرانسی پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو را نشانه مهمی برای تقویت امنیت در اروپا ارزیابی کرد.

موراویتسکی تصریح کرد: می‌خواهم روشن کنم که در صورت حمله به سوئد یا فنلاند در جریان الحاق آنها (به ناتو)، لهستان به کمک آنها خواهد آمد.

فنلاند و سوئد روز چهارشنبه رسماً درخواست پیوستن به ائتلاف ناتو را اعلام کردند، تصمیمی که به بهانه حمله روسیه به اوکراین اتخاذ شده و انتظار می‌رود بر تشدید تنش‌ها در اروپا بیفزاید. با توجه به حمایت گسترده کشورهای غربی از تصمیم فنلاند و سوئد انتظار می‌رود روند الحاق آنها به ناتو تنها چند هفته طول بکشد.