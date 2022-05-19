  1. بین الملل
  2. اروپا
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۵:۱۸

لهستان: به فنلاند و سوئد در برابر هر حمله‌ای کمک می‌کنیم

لهستان: به فنلاند و سوئد در برابر هر حمله‌ای کمک می‌کنیم

نخست وزیر لهستان از آمادگی کشورش برای کمک به فنلاند و سوئد در صورت حمله به آنها پیش از پیوستن به ناتو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس نیوز، نخست وزیر لهستان اعلام کرد در صورت حمله به فنلاند و سوئد پیش از الحاق به ناتو، به این کشور کمک خواهیم کرد.

«ماتئوش موراویتسکی» روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که سوئد و فنلاند قبل از عضویت در ناتو مورد حمله قرار گیرند، ورشو به آنها کمک خواهد کرد.

نخست وزیر لهستان در کنفرانسی پیوستن سوئد و فنلاند به ناتو را نشانه مهمی برای تقویت امنیت در اروپا ارزیابی کرد.

موراویتسکی تصریح کرد: می‌خواهم روشن کنم که در صورت حمله به سوئد یا فنلاند در جریان الحاق آنها (به ناتو)، لهستان به کمک آنها خواهد آمد.

فنلاند و سوئد روز چهارشنبه رسماً درخواست پیوستن به ائتلاف ناتو را اعلام کردند، تصمیمی که به بهانه حمله روسیه به اوکراین اتخاذ شده و انتظار می‌رود بر تشدید تنش‌ها در اروپا بیفزاید. با توجه به حمایت گسترده کشورهای غربی از تصمیم فنلاند و سوئد انتظار می‌رود روند الحاق آنها به ناتو تنها چند هفته طول بکشد.

کد مطلب 5494153

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها