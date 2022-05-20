شناسایی ۲۲۸ بیمار جدید کرونایی/ ۹ نفر دیگر فوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، از دیروز تا امروز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۲۲۸ بیمار جدید مبتلا به کووید ۱۹ در کشور شناسایی و ۴۷ نفر از آنها بستری شدند.

مجموع بیماران کووید ۱۹ در کشور به ۷ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۵۸۲ نفر رسید.

در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۹ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۲۶۲ نفر رسید.

تا کنون ۷ میلیون و ۳۰ هزار و ۳۵۵ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‌اند.

۷۰۶ نفر از بیماران مبتلا به کووید ۱۹ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند.

تا کنون ۵۱ میلیون و ۹۴۲ هزار و ۱۱۸ آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.

در حال حاضر ۰ شهرستان در وضعیت قرمز، ۰ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۲۵۹ شهرستان در وضعیت زرد و ۱۸۹ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.