«فرهاد نامداری» سرپرست پارک علم و فناوری لرستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر «فرهاد نامداری» را به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری لرستان منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

پس از حمد خدا، درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری لرستان منصوب می‌شوید.

دکتر محمدعلی زلفی‌گل در این حکم آورده است؛ امید است با توجه به راهبردهای اساسی دولت مردمی نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری به ویژه توسعه پارک و مراکز رشد و حل مشکلات پیش روی شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان مستقر در پارک ایفا نمائید.

وزیر علوم تأکید کرده است؛ انتظار می‌رود موارد ذیل در اولویت کارهای اجرایی قرار گیرد:

- تعامل و تکامل هم افزا با استانداری، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، صنایع خصوصی و دولتی

- ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پارک به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز توسعه کسب و کار شرکت‌ها و واحدهای فناور

- بسترسازی نرم افزاری و سخت افزاری برای ظهور و بروز نوآوری

- مشارکت و ایفای نقش مؤثر در ارتقای زیست بوم نوآوری و فناوری منطقه

- طراحی ساز و کار لازم جهت تربیت نیروی انسانی متخصص در سطوح و حوزه‌های مختلف مورد نیاز پارک علم و فناوری

- توجه ویژه به معضل بیکاری و تلاش برای ایجاد طرح‌های اشتغال‌زایی دانش‌بنیان و تغییر فرهنگ کارجوئی به کار آفرینی

- تدوین سازوکار عملیاتی جهت تحقق مرجعیت و دیپلماسی فناوری و نوآوری و رصد فناوری‌های نوظهور

- بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و غیردولتی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان

- تلاش در جهت مأموریت گرایی پارک و ایجاد قطب‌های فناوری

- سیاستگذاری، برنامه ریزی و جذب فن آموز، دستیار و پسادکتری فناوری

- مهندسی پروژه‌های کلان فناوری و تبدیل آنها به ریز پروژه‌ها و واگذاری آنها به شرکت‌های دانش بنیان جهت اجرا

دکتر زلفی‌گل در پایان آورده است؛ امید است با استعانت از خدای سبحان، درایت جنابعالی و همکاری و همراهی با سایر رؤسای دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و ارتقای عملکرد این حوزه ایفا نمائید.

براساس این گزارش؛ دکتر فرهاد نامداری استاد تمام گروه برق دانشگاه لرستان است که حضور در کسوت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان را در رزومه کاری خود دارد.

پیش از این «محمودرضا شاکرمی» رئیس پارک علم و فناوری لرستان بوده است.