«فرهاد نامداری» سرپرست پارک علم و فناوری لرستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی دکتر «فرهاد نامداری» را به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری لرستان منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
پس از حمد خدا، درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)، نظر به مراتب تعهد، تخصص و تجربه جنابعالی و با عنایت به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم به عنوان سرپرست پارک علم و فناوری لرستان منصوب میشوید.
دکتر محمدعلی زلفیگل در این حکم آورده است؛ امید است با توجه به راهبردهای اساسی دولت مردمی نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم، فناوری و نوآوری به ویژه توسعه پارک و مراکز رشد و حل مشکلات پیش روی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مستقر در پارک ایفا نمائید.
وزیر علوم تأکید کرده است؛ انتظار میرود موارد ذیل در اولویت کارهای اجرایی قرار گیرد:
- تعامل و تکامل هم افزا با استانداری، دانشگاهها و سایر دستگاههای اجرایی، صنایع خصوصی و دولتی
- ایجاد زیرساختهای مناسب برای پارک به منظور ارتقای کمی و کیفی خدمات مورد نیاز توسعه کسب و کار شرکتها و واحدهای فناور
- بسترسازی نرم افزاری و سخت افزاری برای ظهور و بروز نوآوری
- مشارکت و ایفای نقش مؤثر در ارتقای زیست بوم نوآوری و فناوری منطقه
- طراحی ساز و کار لازم جهت تربیت نیروی انسانی متخصص در سطوح و حوزههای مختلف مورد نیاز پارک علم و فناوری
- توجه ویژه به معضل بیکاری و تلاش برای ایجاد طرحهای اشتغالزایی دانشبنیان و تغییر فرهنگ کارجوئی به کار آفرینی
- تدوین سازوکار عملیاتی جهت تحقق مرجعیت و دیپلماسی فناوری و نوآوری و رصد فناوریهای نوظهور
- بهرهگیری از ظرفیتهای بخش خصوصی و غیردولتی در راستای تحقق اقتصاد دانش بنیان
- تلاش در جهت مأموریت گرایی پارک و ایجاد قطبهای فناوری
- سیاستگذاری، برنامه ریزی و جذب فن آموز، دستیار و پسادکتری فناوری
- مهندسی پروژههای کلان فناوری و تبدیل آنها به ریز پروژهها و واگذاری آنها به شرکتهای دانش بنیان جهت اجرا
دکتر زلفیگل در پایان آورده است؛ امید است با استعانت از خدای سبحان، درایت جنابعالی و همکاری و همراهی با سایر رؤسای دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری، نقشی شایسته در تحقق اهداف نظام علم و فناوری و ارتقای عملکرد این حوزه ایفا نمائید.
براساس این گزارش؛ دکتر فرهاد نامداری استاد تمام گروه برق دانشگاه لرستان است که حضور در کسوت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان را در رزومه کاری خود دارد.
پیش از این «محمودرضا شاکرمی» رئیس پارک علم و فناوری لرستان بوده است.
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