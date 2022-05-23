سالم ماندن درتبریز شبیه معجزه بود/ دو سال دیگر در پرسپولیس هستم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی در نشست خبری قبل از دیدار پرسپولیس و شهر خودرو مشهد در هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال گفت: خوشحالم بعد از مدتها مقابل اصحاب رسانه حاضر هستم. اتفاقات زیادی در این فصل رخ داده که به هر حال الان در هفته های پایانی آن هستیم. دو بازی در پیش داریم و باید از نام پرسپولیس دفاع کنیم و هواداران خود را خوشحال کنیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس که پس از چهار هفته محرومیت می تواند در دیدار فردا مقابل شهر خودرو روی نیمکت سرخپوشان بنشیند و تیمش را هدایت کند، تصریح کرد: آنها دوست نداشتند برای دومی بجنگیم. سال گذشته درس خوبی به ما داد که فوتبال بازی گروهی است و در همه ابعاد باید قوی باشید.

وی ادامه داد: این موضوع در آینده به ما کمک می‌کند. مقابل تیمی بازی داریم که آخرین امیدهایش برای بقا را دارد و با تمام توان بازی خواهد کرد. تقابل انگیزه‌ها باعث‌ می‌شود بازی خوبی انجام شود.

او درباره محرومان این تیم در دیدار با شهرخودرو گفت: فردا سه بازیکن خود را در اختیار نداریم‌ اما برای پیروزی به میدان می رویم.

گل محمدی درباره حاشیه های دیدار نیمه تمام پرسپولیس و تراکتور در تبریز یادآور شد: شرایط برگزاری مسابقه مهیا نبود و دلیلش را هم نمی‌دانم. فقط سوال همه این است چرا این اتفاقات رخ داد که جوابی برایش ندارم. جای تاسف داشت که داور نتوانست بازی را ادامه بدهد. تصمیم درباره بازی هم با مسئولان است. مابرای بازی کردن رفته بودیم.

وی ادامه داد: قبل از هر چیز باید از مهدی کیانی و ساغلام تشکرکنم که تلاش کردند سالم به پایین برسم. از آن‌ها تشکر می‌کنم چون اتفاقات آنجا عجیب بود. هم‌ در شروع مسابقه و هم بین دو نیمه که نتوانستم به رختکن بروم. صحنه‌های آخرالزمانی را شاهد بودیم. خدا را شکر به کسی آسیب نرسید. خوشحال بودیم کسی آسیب ندید.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم این اتفاق شبیه معجزه بود. این موضوع باید واکاوی شود چون اولین بار نبوده و آخرین‌بار هم نخواهد بود. باید روی نظم و امنیت ورزشگاه و مباحث فرهنگی بیش‌تر کار کنیم. نقطه تاریکی در فوتبال ایران رقم خورد.

گل محمدی درباره جرقه شروع حاشیه ها در این دیدار تصریح کرد: قبل از شروع بازی چمن را دیدم و همان موقع مورد لطف تماشاگران قرار گرفتم. همیشه نسبت به مردم تبریز و تراکتور حس خوبی داشته و دارم. شروع فوتبالم از تبریز بوده و آن‌جا مربیگری کردم. آن‌ها الگو بودند و با وجود این که سه هفته باختیم هفته چهارم آمدند و ما را تشویق کردند.

گل محمدی پس از تمجید از هواداران تراکتور گفت: باید این موضوع بررسی شود دلیل این اتفاقات چه بود. وقتی تیمی ۵ سال قهرمان می‌شود حساسیت‌ها به این تیم زیاد می‌شود. بالاخره احساسی به وجود می‌آید که چرا این‌تیم باید قهرمان شود. همیشه بازیکنانی دیدم که با فرهنگ و بدون حاشیه بودند. الان هم بازیکنان ما حاشیه ندارند اما متاسفانه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

او درباره برنامه‌های خود برای فصل آینده گفت: دو تا سه جلسه با آقای درویش نشست داشتیم. بحث‌هایی برای نقل‌ و انتقالات انجام شد اما این موضوع را ادامه ندادم چون باید بعد از لیگ درباره آن صحبت شود.

وی تاکید کرد: ما دو بازی داریم و همه تمرکز ما روی آنهاست. الان هیچ صحبتی نشده است. پارسال سر ما کلاه نرفت و اتقاقاتی که پارسال رخ داد به خاطر مشکلات باشگاه بود. این موضوع فقط برای پرسپولیس بود که نمی توانستیم بازیکن بگیریم و نهادهایی هم اجازه نمی‌دادند ما هزینه کنیم. الان اجازه نمی‌دهند این موضوع وجود داشته باشد.

او درباره احتمال قطعی همکاری اش با پرسپولیس گفت: دو سال دیگر قرارداد دارم و نسبت به آن پایبندم. مشکلی هم ندارم اگر باشگاه بخواهد تصمیمی بگیرد. این موضوع در اختیار باشگاه است. همیشه وقتی تیم قهرمان نمی‌شود حرف و حدیث است و همه مصاحبه می‌کنند من را بکوبند. از افرادی مصاحبه می‌گیرند که با تیم و من مشکل دارند. وقتی با تیم بزرگ کار کنید این مشکلات‌ وجود دارد.

گل محمدی نسبت به انتقادات از این تیم واکنش نشان داد و گفت: همیشه گروهی سالم کار می‌کنند و گروهی دوست ندارند این‌ها باشند. برخی منافع شخصی خود را در نظر می‌گیرند و مصاحبه می‌کنند. خیلی خوب می‌شود تشخیص داد از کجا این مصاحبه‌ها نشات می‌گیرد و سازماندهی شده است و آدرس دوری ندارند و آدرسش نزدیک است.

او درباره انتقاد از عملکرد بدنسازی این تیم که ولی صالح نیا با خبرگزاری مهر انجام داد، گفت: گروه بدنسازی و مربیان ما همان‌هایی هستند که تیم را قهرمان کردند و تیم را به فینال آسیا بردند. چرا وقتی قهرمان شدیم نمی‌گفتند بدنسازی ما مشکل داشت؟ آقای صالح‌نیا که چنین حرفی زده استاد من است و من شاگردش بودم. او بهترین مربی بدنساز ایران بود. ما از نظر زمین تمرین مشکل داشتیم. ما چندماه در زمین غیراستاندارد تمرین کردیم و این موضوع روی کار فنی ما تاثیر گذاشت. برخی می‌گویند بهانه می‌گیرید اما همه دیدند که مشکل داشتیم و گوش شنوایی وجود نداشت. قطعا این مسائل تاثیر دارد.

گل محمدی در پایان درباره خبر استعفایش خاطرنشان کرد: هیچ‌وقت نسبت به کاری که انجام می‌دهم نمی‌گویم بی‌ایراد بوده ام. هرمربی سبک خودش را دارد. کار من‌ مشخص است و بر مبنای کارهای فنی پیش رفتم. سالی که گذشت درس خوبی برای ما بود که باشگاه فقط مربی و بازیکن نیست. همه ارکان باید دقت کنند و کار انجام بدهند. همه چیز داخل زمین نیست و بیرون زمین بخش مهمی است. همه حواشی را باید جمع کنید و نسبت به متحد کردن هواداران قدم بردارید. هم از نظر رسانه و هم فضای مجازی باید قدرتمند باشید. تمام مشکلات فنی را بر عهده می‌گیریم و مسئولیت با من است.