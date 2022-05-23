بازداشتی های حادثه ریزش ساختمان آبادان ۸ نفر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی افزود: تعداد بازداشت شدگان حادثه متروپل آبادان به هشت نفر رسید که به غیر از مالک و پیمانکار این طرح، ۶ نفر دیگر از نیروهای شهرداری آبادان و ناظران این طرح در بین احضار شدگان حضور دارند.

رئیس دادگستری خوزستان گفت: دادستان استان و شهرستان پیگیر چگونگی این موضوع هستند و با تمامی عواملی که ترک فعل یا نظارت ناقص داشته باشند برخورد خواهند کرد و پس از بررسی دقیق نتایج به آن به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش‌هایی از مجتمع ۱۰ طبقه متروپل در خیابان امیری آبادان امروز دوشنبه فرو ریخت و تاکنون ۶ کشته و ۲۹ مجروح برجای گذاشت.

در پی این حادثه و تخریب بخش‌هایی از ساختمان مذکور، خیابان اصلی امیرکبیر (امیری) آبادان برای حفظ سلامت عابران و مردم توسط نیروی انتظامی بسته شد.