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۲ خرداد ۱۴۰۱، ۲۳:۴۰

رئیس دادگستری خوزستان:

بازداشتی های حادثه ریزش ساختمان آبادان ۸ نفر شدند

بازداشتی های حادثه ریزش ساختمان آبادان ۸ نفر شدند

آبادان - رئیس دادگستری خوزستان گفت: تعداد بازداشت شدگان حادثه فرو ریختن ساختمان ۱۰ طبقه متروپل آبادان به هشت نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی افزود: تعداد بازداشت شدگان حادثه متروپل آبادان به هشت نفر رسید که به غیر از مالک و پیمانکار این طرح، ۶ نفر دیگر از نیروهای شهرداری آبادان و ناظران این طرح در بین احضار شدگان حضور دارند.

رئیس دادگستری خوزستان گفت: دادستان استان و شهرستان پیگیر چگونگی این موضوع هستند و با تمامی عواملی که ترک فعل یا نظارت ناقص داشته باشند برخورد خواهند کرد و پس از بررسی دقیق نتایج به آن به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بخش‌هایی از مجتمع ۱۰ طبقه متروپل در خیابان امیری آبادان امروز دوشنبه فرو ریخت و تاکنون ۶ کشته و ۲۹ مجروح برجای گذاشت.

در پی این حادثه و تخریب بخش‌هایی از ساختمان مذکور، خیابان اصلی امیرکبیر (امیری) آبادان برای حفظ سلامت عابران و مردم توسط نیروی انتظامی بسته شد.

کد مطلب 5497716

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    نظرات

    • حسن IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۲
      0 0
      پاسخ
      باید جوشکار ساختمان متروپول را پیداکنند !
    • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
      0 0
      پاسخ
      فقط احضار شدند یا بازداشت شذند؟

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