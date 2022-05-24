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۳ خرداد ۱۴۰۱، ۲۱:۴۴

امروز سه‌شنبه؛

معترضان در ارمنستان ساختمان وزارت خارجه را محاصره کردند

معترضان در ارمنستان ساختمان وزارت خارجه را محاصره کردند

معترضان در شهر ایروان پایتخت ارمنستان امروز در تجمعی اعتراض آمیز، ساختمان وزارت خارجه این کشور را محاصره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به گزارش سایت خبری «آرمن پرس»، معترضان به سرکردگی «ایشخان ساغاتلیان» از رهبران مخالف در ایروان، پایتخت ارمنستان ساختمان وزارت خارجه این کشور را محاصره کردند.

معترضان امروز سه شنبه در میدان فرانسه تجمع و به سمت وزارت خارجه راه‌ پیمایی کردند.

آنها پس از سر دادن شعارهای ضد دولتی ساختمان این وزارتخانه را محاصره کردند.

این افراد پس از ابلاغ پیام خود توسط نمایندگان مخالف به میدان فرانسه بازگشتند.

در همین ارتباط، معترضان ارمنستانی هفته گذشته نیز برای مدت کوتاهی توانستند شبکه مترو پایتخت را به تعطیلی بکشانند.

فیلم‌ های منتشره در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌ داد که معترضان در درهای واگن‌ های مترو ایستاده‌ اند و مانع حرکت قطارها می‌ شوند.

از نوامبر ۲۰۲۰ و با موافقت پاشینیان با آتش بسی به میانجیگری روسیه برای پایان دادن به جنگ ۶ هفته‌ای بین نیروهای ارمنی و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه قره باغ کوهستانی، موج انتقادات شدید در ارمنستان به راه افتاد.

این توافق به شدیدترین جنگ در منطقه از دهه ۱۹۹۰ پایان داد و دستاوردهای ارضی قابل توجهی را برای آذربایجان در داخل و اطراف قره باغ کوهستانی به همراه داشت. پاشینیان دلیل اتخاد این تصمیم را جلوگیری از تلفات انسانی و ارضی بیشتر عنوان کرد، اما تصمیم وی موجی از اعتراضات را برانگیخت.

کد مطلب 5498738

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