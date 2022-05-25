به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آیریش تایمز، فیلم «اول برقص» با تمرکز بر زندگی ساموئل بکت نویسنده مشهور ایرلندی ساخته می‌شود.

این فیلم را جیمز مارش کارگردان برنده اسکار می‌سازد و آیدان گیلن بازیگر «بازی تاج و تخت» و ساندرین بونیر که جایزه بهترین بازیگر زن را از جشنواره فیلم ونیز برای «سرمونی» دریافت کرده بازیگران آن خواهند بود.

مارش جایزه اسکار را برای مستند «مردی روی سیم» در سال ۲۰۰۹ دریافت کرده و سازنده فیلم «تئوری همه چیز» درباره زندگی استیون هاوکینگ است که ادی ردمین با بازی در آن فیلم اسکار بازیگری را دریافت کرد.

کار فیلمبرداری این فیلم از ۳۰ ماه می (هفته آینده) در بوداپست آغاز می‌شود.

دیگر بازیگران فیلم «اول برقص» شامل فیون اوشیا خواهد بود که در نقش جوانی‌های بکت بازی می‌کند. وی به زودی با فیلم «استادان هوا» دیده می‌شود.

فیلمنامه این فیلم را نیل فورسایت نویسنده فیلم‌هایی چون «گناه» و «اریک، ارنی و من» که یک جایزه بفتا در کارنامه دارد، نوشته است.

این فیلم با الهام از شعار همیشگی بکت «اول برقص، بعد فکر کن» ساخته می‌شود و با تمرکز بر بخش‌های مهمی از زندگی این غول ادبی شکل می‌گیرد که زندگی در پاریس، جنگ جهانی دوم و جنبش مقاومت، دریافت جایزه نوبل برای نمایشنامه‌هایش و زندگی به عنوان فردی گوشه‌گیر از جمله آنهاست.

مارش درباره فیلمش گفت: بکت با وجود چنان تاثیر عمیقی که بر فرهنگ مدرن داشته و با همه تحسین‌هایی که نثارش می‌شد، به شدت بر شکست‌هایش واقف بود. این فیلم کاوشی بازیگوشانه و بیشتر تکان‌دهنده از زندگی این نماد ادبی است و زندگی دو زن زندگی وی در آن با دقت بیشتری تصویر شده است.

این فیلم را کمپانی انگلیسی «2LE میدیا» با همکاری کمپانی‌هایی از مجارستان و بلژیک می‌سازد.

گیلن بازیگر «راپسودی بوهمی» و «پیکی بلایندرز» هم بوده و بونائر در فیلم «زیر خورشید شیطان» که برنده نخل طلای کن شد و «رویداد» برنده جشنواره ونیز بازی کرده است. گابریل بایرن نیز بازیگر فیلم‌هایی چون «مظنونین همیشگی» و «مرد مرده» بوده است.